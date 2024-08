- Лейпцигская ярмарка на пути к достижению исторических показателей продаж.

Мероприятие по торговле в Лейпциге нацелено на достижение рекордной выручки в размере более 100 миллионов евро к 2024 году. Совместный CEO Маркус Бухл-Вagner с гордостью заявил: "Мы впервые преодолеваем барьер в 100 миллионов евро!" Это означает, что мероприятие не только восстанавливается до уровней до пандемии, но и немного превосходит их. Предыдущий лучший результат составлял 99,6 миллиона евро в 2019 году, в то время как прошлогодняя выручка составила 80,1 миллиона евро.

Совместный CEO Гейзенбергер приписывает этот рост улучшениям во многих секторах, а не только отдельных мероприятиях. Успех мероприятия в первой половине года включает такие события, как Лейпцигская книжная ярмарка и выставки, такие как OTWorld и PaintExpo. UEFA European Football Championship, на котором Лейпциг служил центром международной трансляции и центром видеореферирования, также оказал значительное влияние. Также наблюдаются положительные тенденции в бизнесе конференций.

Целевая позиция в числе 30 лучших в мире

Однако Мероприятие по торговле в Лейпциге по-прежнему зависит от финансовой поддержки своих акционеров - Свободного государства Саксония и города Лейпциг. Они компенсируют убытки и поддерживают инвестиции. В 2023 году консолидированный годовой дефицит составил 5,9 миллиона евро.

По словам Совместного CEO Гейзенбергера, мероприятие стремится в будущем стабильно генерировать выручку в размере 100 миллионов евро или более. Это должно быть дополнительно усилено путем приобретения новых мероприятий. Руководство видит возможности для расширения за рубежом и планирует дальнейшую глобализацию бизнеса Мероприятия по торговле в Лейпциге. К 2030 году они стремятся стать одним из 30 лучших международных мест проведения выставок в мире. В настоящее время Лейпциг занимает примерно 40-е место по выручке, отметил Гейзенбергер.

Германия играет значительную роль в успехе Мероприятия по торговле в Лейпциге, так как оно частично финансируется Свободным государством Саксония и городом Лейпциг. Планы мероприятия по расширению направлены на то, чтобы к 2030 году позиционировать Лейпциг среди 30 лучших международных мест проведения выставок в мире.

