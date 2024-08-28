Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиГермания

Лейпцигская ярмарка на пути к достижению исторических показателей продаж.

Возрождение торговых выставок, конференций и событий оказалось очевидным, и Лейпцигская ярмарка с положительными ожиданиями встречает эту тенденцию в ближайшие годы.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута

- Лейпцигская ярмарка на пути к достижению исторических показателей продаж.

Мероприятие по торговле в Лейпциге нацелено на достижение рекордной выручки в размере более 100 миллионов евро к 2024 году. Совместный CEO Маркус Бухл-Вagner с гордостью заявил: "Мы впервые преодолеваем барьер в 100 миллионов евро!" Это означает, что мероприятие не только восстанавливается до уровней до пандемии, но и немного превосходит их. Предыдущий лучший результат составлял 99,6 миллиона евро в 2019 году, в то время как прошлогодняя выручка составила 80,1 миллиона евро.

Совместный CEO Гейзенбергер приписывает этот рост улучшениям во многих секторах, а не только отдельных мероприятиях. Успех мероприятия в первой половине года включает такие события, как Лейпцигская книжная ярмарка и выставки, такие как OTWorld и PaintExpo. UEFA European Football Championship, на котором Лейпциг служил центром международной трансляции и центром видеореферирования, также оказал значительное влияние. Также наблюдаются положительные тенденции в бизнесе конференций.

Целевая позиция в числе 30 лучших в мире

Однако Мероприятие по торговле в Лейпциге по-прежнему зависит от финансовой поддержки своих акционеров - Свободного государства Саксония и города Лейпциг. Они компенсируют убытки и поддерживают инвестиции. В 2023 году консолидированный годовой дефицит составил 5,9 миллиона евро.

По словам Совместного CEO Гейзенбергера, мероприятие стремится в будущем стабильно генерировать выручку в размере 100 миллионов евро или более. Это должно быть дополнительно усилено путем приобретения новых мероприятий. Руководство видит возможности для расширения за рубежом и планирует дальнейшую глобализацию бизнеса Мероприятия по торговле в Лейпциге. К 2030 году они стремятся стать одним из 30 лучших международных мест проведения выставок в мире. В настоящее время Лейпциг занимает примерно 40-е место по выручке, отметил Гейзенбергер.

Германия играет значительную роль в успехе Мероприятия по торговле в Лейпциге, так как оно частично финансируется Свободным государством Саксония и городом Лейпциг. Планы мероприятия по расширению направлены на то, чтобы к 2030 году позиционировать Лейпциг среди 30 лучших международных мест проведения выставок в мире, закрепляя thus its position within Germany's thriving event industry.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Большее число женщин, чем мужчин, получают ортодонтическое лечение.
Федеральные земли Германии

Исследования показывают, что женщинам необходимо больше заниматься ортодонтией

Социальные эстетические ожидания, влияние со стороны друзей и чрезмерная родительская забота могут приводить к контрастным взглядам на привлекательные зубы.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Если коалиция, возглавляемая Сахрой Вагенкнехт, превзойдет ХДС на выборов земли Тюрингии, кандидат...
Федеральные земли Германии

Глава БСВ объявляет о назначении нового премьер-министра.

Коалиция, возглавляемая Сахрой Вайгенкнехт, может потенциально повлиять на административный орган Тюрингии. В случае если новая партия обгонит ХДС, основной кандидат БСВ Катя Вольф стремится к должности премьер-министра.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Устойчивое увеличение угрозы лесных пожаров - с пятницы ситуация ослабляется
Федеральные земли Германии

Устойчивое увеличение угрозы лесных пожаров - с пятницы ситуация ослабляется

В период засухи вероятность лесного пожара в Бранденбурге пока сохраняется на заметном уровне. К пятнице, возможно, наступят облегчающие обстоятельства, но специалисты выражают осторожность.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Доктор Карстен Спек появится в предстоящем телесериале 'Клиника Шпреевальда', который будет...
Федеральные земли Германии

Пожилой карстен Спек помог справиться с личными трудностями

В разгар пандемии коронавируса Карстен Шпек столкнулся с проблемами психического здоровья наряду с другими. Он нашел утешение и лечение в психиатрической клинике, после чего кардинально изменил自己的生活.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Самолет Ryanair на Ибице. Происшествия на рейсах, направляющихся на остров, не являются чем-то...
Экономика

Руководитель Ryanair выступает за ограничение потребления алкоголя среди пассажиров.

Руководитель Ryanair выступает за ограничение потребления алкоголя среди пассажиров. В своей борьбе против деструктивного поведения и инцидентов на борту самолетов CEO Ryanair Майкл О'Лири предлагает ограничить продажу алкоголя перед полетом в аэропортах. Пассажирам разрешается приобретать только два напитка на один посадочный талон, согласно О'Лири, который обсуждал

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Увеличение числа случаев кражи данных, шпионажа и саботажа представляет собой растущую угрозу для немецких предприятий.
Главные темы

Увеличение числа случаев кражи данных, шпионажа и саботажа представляет собой растущую угрозу для немецких предприятий.

Увеличение числа случаев кражи данных, шпионажа и саботажа представляет собой растущую угрозу для немецких предприятий. Последствия нападений привели к рекордному ущербу в размере 266 миллиардов евро. Предыдущий рубеж был превзойден в 2021 году с ущербом в 223,5 миллиарда евро. По данным исследований, проведенных криминальными организациями, большинство компаний связывают эти

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Большее число женщин, чем мужчин, получают ортодонтическое лечение.
Федеральные земли Германии

Исследования показывают, что женщинам необходимо больше заниматься ортодонтией

Социальные эстетические ожидания, влияние со стороны друзей и чрезмерная родительская забота могут приводить к контрастным взглядам на привлекательные зубы.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно