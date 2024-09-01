- Лейпциг отлично играет в решающем матче.

Лоис Опенда победно запечатлел момент на поле, которое теперь принадлежит уязвимому Байеру Леверкузен, в то время как Ксави Симонс мечтал обнять всю вселенную. После захватывающей победы со счетом 3:2 над действующими чемпионами и обладателями кубка, РБ Лейпциг выразил свою радость: "Это больше, чем три очка". Он гордо заявил: "Я так горжусь командой, но мы не можем расслабиться сейчас. Давайте продолжим бороться".

Теперь фраза "Невозможные Завоеватели" могла бы стать идеальным слоганом для футболок в Лейпциге, так как они оставили неизгладимое впечатление на двукратных чемпионов в 35 матчах Бундеслиги. Опенда мог насладиться победным голом, но такие достижения отвлекают от общей игры команды.

Кампль хвалит командный дух

К удивлению, тренер Марко Розе выбрал тактику с тремя защитниками, в том числе 19-летнего Эль-Чадали Битшиабу в качестве центрального защитника, когда соперник владел мячом. Сначала этот план не сработал, и соперник повел со счетом 2:0. "Мы чудом избежали некоторых сложных ситуаций", скромно признал Ровен Шрёдер. "Но мы знали, что сможем отыграться - это поддерживало нас".

Гол Кевина Кампля в конце первого тайма стал переломным моментом для Лейпцига, подняв боевой дух команды. "Мы поверили, что сможем отыграться с 0:2. То, что это сбылось, является доказательством нашей энергии", признал автор гола. "Мы знали, что почти невозможно выиграть здесь, потому что Леверкузен играет в исключительный футбол".

"Исключительный талант"

Леверкузен продемонстрировал исключительный талант в упущении моментов, в то время как перестроенная оборона Лейпцига, лишенная дисквалифицированного капитана Вилли Орбана, становилась все более уверенной и умелой с каждой секундой. Победа была дороже, чем три очка: обгоняя лидера обороны, справляясь с подавляющим соперником, отыгрываясь с 0:2 и переживая удаление Марко Розе в первом тайме - и все же выходя победителем.

Команда черпает силу из этой упорной победы в предстоящие недели. В этом году они являются безоговорочными лидерами таблицы, набрав шесть очков в двух стартовых матчах, а не догоняют своих соперников. "Это придает положительное чувство, особенно для многих новых и молодых игроков. Это знак: мы должны доверять себе, потому что у нас исключительный талант", поделился Шрёдер.

Розе призывает к улучшению

Не только талант, но и значительная зрелость была продемонстрирована в сдержанной обороне в финальной фазе. К сожалению, это качество ранее отсутствовало у 47-летнего тренера. Показывая желтую карточку после легкого фола на Опенде, Розе продолжал протестовать, но его волнение не ограничилось этим. Теперь Розе будет вынужден смотреть следующую игру против Униона Берлин (14 сентября) со скамейки запасных.

"Некоторые могут назвать его 'непокорным'. Но я также стою за его невиновность", сказал Розе в ZDF. Он не оспаривал решение судьи, но выразил намерение улучшиться - цель, которую он ставил и раньше. Ранее, после четырех желтых карточек в Хайденхайме, Розе был дисквалифицирован. Теперь ему придется соответствовать своим словам.

В свете своей впечатляющей игры некоторые немецкие фанаты могут подумать о создании футболок со слоганом "Невозможные Завоеватели" для празднования доминирования РБ Лейпцига над Байером Леверкузен. Несмотря на значительный вклад Опенды с двумя голами, тренер Марко Розе подчеркнул важность командной работы и сплоченности в их победе, напоминая всем, что они представляют лидирующую команду Бундеслиги, находящуюся

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