- Лейпциг ищет дополнительные ресурсы в районе центральной линии.

RB Лейпциг по-прежнему ищет усиления в центре полузащиты в последний трансферный период. По словам главного тренера Марко Розе, "Это область, которую мы должны постоянно отслеживать". Розе подчеркнул, что они не будут совершать "безумных" движений. С Ксавером Шлагерем, который сейчас восстанавливается после травмы колена, в распоряжении всего три квалифицированных игрока на две позиции в полузащите. Бенджамин Хенрикс мог бы стать дополнительной опцией.

Шлагер получил серьезную травму колена в мае и успешно восстанавливается. Несмотря на это, как отметил Розе, "Мы знаем, что еще несколько месяцев пройдет, прежде чем он будет готов к тренировкам и матчам". Никлас Зейвальд и Кевин Кампль борются за место рядом с установившимся Амаду Хаидара. На матч Бундеслиги против ВФЛ Bochum (15:15/Sky) в субботу Зейвальд кажется предпочтительным выбором.

Марко Розе, главный тренер RB Лейпциг, упомянул, что они должны следить за укреплением своей полузащиты. Несмотря на прогресс Ксавера Шлагера в восстановлении после травмы колена, Розе подчеркнул, что у них есть время, прежде чем он сможет вернуться в игру.

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