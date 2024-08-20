Маркировка 6 в диком лагере - "Легкое сексуальное возбуждение, когда вы в сдержанном состоянии"

Шестой эпизод "Я - Звезда: Битва джунглей легенд" на RTL+ (также транслируемый в линейном эфире на RTL в 20:15 21 августа) добавляет больше юмора, представляя дикого Джиджи Бирофио (25) и почти поцелуй между двумя мужчинами. Однако после Дэвида Ортеги (38) в шестом эпизоде из лагеря не были выброшены дополнительные участники.

Гюльья Сьелье и Торстен Легат беседуют во время ночного дежурства

Во время ночного дежурства Гюльья Сьелье (49) и Торстен Легат (55) обсуждают других участников джунглей. "О чем еще можно поговорить, кроме наших товарищей по лагерю?" размышляет Гюльья. Затем Сьелье делится своими наблюдениями и оценками участников, которые она собрала до сих пор в джунглях.

Она упоминает бывшую участницу "Холостяка" Джорджину Флёр (34), которая часто виделась с Сьелье, "Джорджина ничего не делает. Ничего. Ничего". Другие участники боятся получить пощечину от доминирующей Элены Мирас (32), с которой Сьелье поссорилась, и внимательно слушают каждое ее слово, подозревает Сьелье.

Однако слова Сьелье о ветеране лагеря Винфриде Глатцедере (79) могут оказаться наиболее шокирующими. "Винфрида я нахожу таким негативным", - начинает Сьелье. Однажды она спросила его, почему он такой, и получила ответ: "Я люблю видеть, как люди страдают". Даже семейный человек Легат не может больше этого выдержать. "Ну хватит, не могу этого слышать, чувак", - прерывает он.

Бывшая участница "Топ-модели по-немецки" Сара Кнаппик (37) может извлечь пользу из своего пребывания в джунглях в плане похудания, надеется Сьелье. В конце концов, она бы этого так хотела. Однако 49-летней женщине не удается найти новые недостатки в себе. "Я, по-моему, не приобрела никаких отрицательных черт характера в последние годы", - говорит Сьелье. Что бы сказала на это Элена Мирас?

Джиджи Бирофьо почти целуется с другим участником

Казанова реалити-шоу Джиджи Бирофьо ставит перед собой другую цель на день. Он регулярно поддается своему импульсивному желанию курить свои выделенные сигареты, и дневная норма Бирофьо исчерпывается уже утром. "Я не могу себя контролировать", - признается он. Элена Мирас должна помочь с этим. Она берет последнюю сигарету под свою опеку и должна вернуть ее ему только после ужина.

Но Джиджи не выдерживает долго с самовольно наложенным запретом на курение. Сначала он просит Мирас вернуть ему сигарету, затем преследует ее смеясь по лагерю, ложится с ней на землю, и они играючи борются. Мирас не знает, что еще делать, как передать последнюю сигарету бывшему актеру "ГОСТ" Эрику Штехфесту (35).

Когда он затем приглашает Бирофьо покурить вместе, итальянец внезапно восторгается своим товарищем по лагерю. "Настоящий красавец тоже красив без бороды", - замечает Джиджи и добавляет: "Эрик, например, выглядит хорошо и с бородой, и без".

Может ли что-то быть в воздухе между женатым Штехфестом и участником реалити-шоу? Когда Бирофьо шутливо намекает на поцелуй в губы Штехфеста, тот действительно хочет его поцеловать. "Ну давай, поцелуй, ну давай, Джиджи", - говорит он и даже снимает очки, а Сара Кнаппик подбадривает их словами "Давайте, я считаю это горячим".

Но это не срабатывает. "К сожалению, Джиджи сегодня не был готов сделать следующий шаг в жизни", - подводит итог Штехфест в джунглевом телефоне.

Мола Адебиси и Гюльья Сьелье идут купаться

Для испытания джунглей "Река с изюминкой" выбирается бывший ведущий VIVA Мола Адебиси (51), который выбирает в партнеры Гюльью Сьелье. Двум участникам надевают замки и цепи, и Сьелье замечает: "Ну, если меня сейчас свяжут, я немножко возбужусь".

Затем их опускают в клетку в 17-градусную холодную воду, и они должны найти подходящие ключи к своим многочисленным замкам методом проб и ошибок. После 15 минут игры они зарабатывают шесть звезд, и Сьелье довольна тем, что сделала лучше, чем другой участник Легат, который ранее смог заработать четыре звезды с Мирас.

Кадер Лотх накладывает штрафы за нарушение правил использования роскошных вещей

Кадер Лотх (51), который сменил Легата на посту лидера на шестой день, затем сообщает джунглевым участникам плохие новости. Из-за неоднократных нарушений правил, таких как совместное использование роскошных вещей, все они должны их сдать.

Те, кто, как Кнаппик, Данни Бюchner (46) или Мирас, ранее ругали Сьелье и Джорджину Флёр за совместное курение и детскую присыпку, теперь чувствуют себя оправданными. "Так бывает каждый сезон", - находит Сьелье, которая, похоже, не чувствует вины.

"Сложно, когда Гюльья просто ходит и говорит, что ей все равно на это", - находит Штехфест. Вместе с Кнаппик, Бюchner и Мирас он должен сдать любимые роскошные вещи, такие как персонализированные фото подушки и мягкие игрушки, которые напоминают участникам о их детях и семьях.

Гиулию Зигель трудно назвать популярной после её действий. В завершающем седьмой эпизод "Я знаменитость - Легенды джунглей" шоу, знаменитости Ян Кёппен (41) и Соня Цетлоу (56) объявили, что следующего участника, который покинет шоу, решат зрители. После недавних действий Зигель, неудивительно, если она окажется в списке номинаций многих людей.

Обсуждая участников, Гиулиа Зигель отмечает, что Винфрид Глатцедер, известный своим негативным отношением и наслаждением страданиями других, даже для опытного участника Торстена Легата, представляет собой вызов. Кажется, что Гигги Бирофио, известный своими импульсивными действиями, все же удалось получить сигарету от Элены Мирас, несмотря на её попытки ограничить его курение.

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