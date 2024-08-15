- "Легенды" среди них: посох в лето джунгли 2024

RTL отправляет 13 полузнаменитостей в свой "Джунглевый лагерь". Все они были участниками шоу раньше. Вот кто они и что вам нужно знать.

Джулия Зигель (49)

Джулия Зигель, так называемая телеперсона, актриса, модель, диджей и дочь композитора Гран-при Ральфа Зигеля, оглядывается на самую длинную историю "Джунгль-кампа". Она была там в 2009 году. Она покинула шоу из-за боли в спине. Это был сезон, когда актриса Ингрид ван Берген, тогда 77-летняя, съела живых червей и выиграла. Зигель запомнилась своими сигаретами.

Сара Кнаппик (37)

Сара Кнаппик, известная как модель ("Германия ищет супермодель"), была частью команды 2011 года, которая дала преданным зрителям приятный озноб. THEN, актер Матьё Каррьер умолял ее на коленях: "Ты наша проблема. Уходи. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, уйди!" В конце концов, она ушла добровольно, но оставила несколько английских цитат навечно ("Мой воздух улетел"). RTL сказал ей: "Моя миссия - вернуть маленькую Сару, которая потерялась в джунглях."

Джорджина Флёр (34)

Джорджина Флёр переехала в "Джунгль-камп" в 2013 году, после того как ее - если можно так выразиться - звезда взошла как участница формата "Джентльмен по вызову". Позже она переехала в "Летний дом знаменитостей" со своим тогдашним партнером Кубилай, где были многие споры, в том числе между ними. Их отношения, которые больше не вместе, по словам RTL, были темой таблоидов с тех пор.

Винфрид Глатцедер (79)

Винфрид Глатцедер был одним из тех участников, когда он переехал в джунгли в 2014 году, где на мгновение задумались: почему он? Актор стал знаменитым в 1973 году с главной ролью в фильме "Легенда о Пауле и Пауле" Хайнера Карова. Его когда-то называли "Бельмондо Востока". Но это было давно. Теперь ему 79, и он вернулся в джунгли. "Моим детям нужны деньги, и мне нужна подтверждение, что я могу быть самым старым участником суперформата в свой восьмидесятый год", - объяснил он RTL.

Мола Адебиси (51)

Мола Адебиси известен всем, кто любил Viva. Ведущий был практически частью инвентаря на бывшем музыкальном канале. В 2014 году он переехал в "Джунгль-камп" и не оставил большого следа - он закончил на восьмом месте. В 2024 году он и его жена Аделина стали родителями сына. Перед джунглями он сказал RTL: "Мой главный фокус - похудеть!"

Дэвид Ортега (38)

Дэвид Ортега, скорее всего, наименее известная фигура в летнем лагере 2024 года, даже для фанатов джунглей. Когда бывший актер сериала "Кёльн 50667" впервые появился в шоу в 2016 году, он имел короткие черные волосы и аккуратно подстриженную бороду. Сегодня, с длинными волосами и белым одеянием, он оптически напоминает блуждающего актера Иисуса. В 2021 году Ортега был кратковременным гостем в шоу-спинове "Великий джунгль-шоу" и вызвал больше вопросов, чем ответов своим появлением и некоторыми очень путаными мыслями.

Торстен Легат (55)

Торстен Легат, бывший футболист (в том числе за VfB Stuttgart) и ходячая сила, стал чем-то вроде талисмана джунглей. Это было благодаря его появлению в сезоне 2016 года, где он выделялся своей отчетливо сильной амбицией (чтобы мягко выразиться). Вероятно, нет другого кандидата в истории шоу, который так серьезно относился к погоне за звездообразными едой, как Легат со своими мышечными горами. Кроме того, он имеет талант к тому, чтобы очень сильно волноваться в своей речи. другими словами, он хороший кандидат.

Кэдер Лот (51)

Кэдер Лот - что-то вроде Grande Dame немецкого трэш-ТВ. Она стала известной много лет назад благодаря своему участию в форматах, таких как "Большой брат" и "Ди Алм". В "Ди Бург", она стала свидетелем одного из ранних скандалов жанра, когда Фридрих Принц фон Анхальт помочился в ее ванну. Она впервые попала в джунгль-лагерь в 2011 году. Ее заявление RTL перед этим годом шоу, "Я вообще не хочу людей", показывает, что она внутренне усвоила механизмы жанра.

Ханка Раквиц (55)

Ханка Раквиц принадлежит к основателям немецкого реалити-ТВ - она участвовала в шоу "Большой брат" еще в 2000 году. Позже она работала в недвижимости и была частью шоу "mieten, kaufen, wohnen" на Vox. В 2017 году многие зрители пожалели ее из-за ее выраженных фобий, которые остались в памяти. На этот раз она сказала RTL, что лучше справляется со своими компульсиями и страхами. Однако она также призналась, что "Я сидела на диване с моей кошкой последние шесть лет - и теперь идет джунгль-камп." Она призналась, что у нее "страх".

Элена Мирас (32)

Елена Мирас стала известной благодаря шоу "Остров любви", где она также встретила своего бывшего партнера Майка Хайтера (который принимал участие в сезоне "Джунглей" в начале 2024 года). Мирас вошла в джунгли в 2020 году и иногда прославилась как шумный холерик. Одной из ее больших тем была, среди прочего, путаница с бутылкой. Кажется, она до сих пор не может с этим смириться: "Проблема с бутылкой была так актуальна в мои времена в джунглях. Я думаю, это стоило мне победы", - сказала она RTL. Сейчас она не с Майком Хайтером.

Даниэла "Данни" Бюchner (46)

Даниэла "Данни" Бюchner вошла в лагерь джунглей в 2020 году и до сих пор держит рекорд по количеству испытаний в джунглях (12). Как вдова бывшего участника "Малле"-Дженса Бюchner, она хотела почтить память своего покойного мужа своим участием, согласно общепринятым отчетам. Однако Бюchner часто вызывала трения, и атмосфера была не самой лучшей. Даже дуэт ведущих попросил зрителей больше не отправлять 46-летнюю Бюchner на испытания в джунглях. Теперь она хочет показать, кто она "на самом деле".

Эрик Штехфест (35)

Эрик Штехфест стал известен как актер в мыльной опере RTL "Гуд Zeiten, шлеchte Zeiten" и за свой прямолинейный подход к рассказу о своей истории. Его autobiography, в которой он писал о своих опытах с кристаллическим метамфетамином и предыдущих проблемах с наркотиками, стала бестселлером. В 2022 году в лагере джунглей он выделялся тем, что не участвовал в испытании, потому что не хотел выступать против своих товарищей по лагерю. Он сказал, что не готов играть за еду с людьми, которые его не любят, что было своего рода табу в ценностях реалити-шоу.

Джиджи Бирофьо был в лагере джунглей только в 2023 году, но его уже пригласили обратно. Звезда реалити-шоу ("Бывший на пляже") обладает талантом сближаться с другими участниками и придумывать повседневные философские жемчужины ("Путь здесь не имел одного шага, он имел целую лестницу", "Мой английский все еще отстой"). То, что запомнилось людям, - это как он и другой участник Козимо не смогли устоять перед соблазном хруста пIZZы - к ущербу для других кандидатов.

В сезоне "Легенд джунглей" RTL 2023 года участник Джиджи Бирофьо вызвал волну своим уникальным взглядом и любовью к пицце, показав, что даже смешанный набор опыта может привести к развлекательным моментам в джунглях.

Кроме того, "Смешанная" группа из "Легенд джунглей" RTL состояла из людей с разными backgrounds, каждый из которых приносил свой набор сил и причуд в джунгли, что приводило к развлекательной смеси личностей и испытаний.

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