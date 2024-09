Легендарный исполнитель и актер Крис Кристофферсон, известный своей музыкой и присутствием на экране, скончался в возрасте 88 лет.

Кристофферсон скончался в своем доме на Мауи, Гавайи, в субботу, как подтвердила представительница Эби Иби МакФарланд в электронном письме. Ему было 88 лет.

МакФарланд сообщила, что Кристофферсон мирно ушел из жизни в окружении семьи. Причина смерти не уточнялась.

Начиная с конца 1960-х годов, уроженец Браунсвилла, Техас, создал вечные классики, такие как «Sunday Mornin’ Comin’ Down», «Help Me Make it Through the Night», «For the Good Times» и «Me and Bobby McGee». Хотя Кристофферсон был сольным артистом, многие из его композиций стали популярными в исполнении других артистов, таких как Рэй Прайс, исполняющий «For the Good Times», или Джанис Джоплин, поющая «Me and Bobby McGee».

Он также снялся с Эллен Бёрстин в фильме Мартина Скорсезе «Алиса не живет здесь больше» в 1974 году, starred с Барброй Стрейзанд в «Звезда родилась» в 1976 году и появился в фильме «Блэйд» opposite Уэсли Снайпс в 1998 году.

Кристофферсон, который мог наизусть цитировать Уильяма Блейка, мастерски сочетал темы фолк-музыки о одиночестве и нежной романтике с популярной музыкой кантри. Его длинные волосы, брюки-клеш и контркультурные песни, вдохновленные Бобом Диланом, отличали его как прогрессивного кантри-песенника, присоединившись к таким выдающимся современникам, как Уилли Нельсон, Джон Прайн и Том Т. Холл.

Однажды Нельсон заявил на церемонии вручения премии BMI в ноябре 2009 года: «Нет лучшего песенника, чем Крис Кристофферсон. Все, что он пишет, становится стандартом, и нам всем придется с этим жить».

Как актер, он блистал в фильмах, в том числе тех, где снимался с Барбарой Стрейзанд и Эллен Бёрстин. Он также любил вестерны и ковбойские драмы.

Во время учебы в колледже он был боксером-любителем и футболистом и получил степень магистра английского языка в колледже Мертон при Оксфордском университете в Англии. Несмотря на предложение преподавательской должности в Военной академии США в Вест-Пойнте, он предпочел заниматься песенной деятельностью в Нашвилле. В 1966 году он устроился на работу уборщиком в студии Columbia Records на Music Row, чтобы войти в индустрию, работая бок о бок с Диланом во время записи культового двойного альбома «Блондинка в желтом такси».

Вокруг Кристофферсона росли легенды, которые часто выходили за рамки реальности. Каш часто рассказывал преувеличенную историю о том, как Кристофферсон, бывший военный пилот, доставил вертолет на лужайку Каша, поделился пивом и демо-записью «Sunday Mornin’ Comin’ Down». Со временем Кристофферсон опроверг версию Каша, заявив, что встреча никогда не происходила, и демо-запись никогда не передавалась или даже не записывалась.

В интервью Ассошиэйтед Пресс в 2006 году он подчеркнул свою благодарность Кашу. «Встреча с ним за кулисами Гранд-Оле-Опри в то время, когда я все еще был в армии, стала моментом, когда я решил вернуться», — сказал Кристофферсон. «Это было электризующее. Он как бы взял меня под свое крыло, прежде чем записать хоть одну из моих песен. Он записал мой первый сингл, который был назван записью года. Он вывел меня на сцену впервые».

«Me and Bobby McGee», одна из его самых записываемых песен, была вдохновлена советом основателя Monument Records Фреда Фостера. Фостер придумал название песни «Me and Bobby McKee», вдохновленное женщиной из его здания. В интервью журналу Performing Songwriter Кристофферсон признался, что был вдохновлен лирикой для двоих людей, путешествующих вместе, после просмотра фильма Федерико Феллини «Ла Строда».

Джоплин, которая поддерживала тесную дружбу с Кристофферсоном, изменила lyrics, чтобы featured мужской персонаж, создав свой знаковый вариант всего за несколько дней до своей смерти в 1970 году из-за передозировки. Запись Джоплин достигла вершины чартов посмертно.

В момент своей смерти Кристофферсон записал хиты, такие как «Why Me», «Любить ее было легче (Чем что-либо, что я когда-либо буду делать)», «Watch Closely Now», «Desperados Waiting for a Train», «A Song I’d Like to Sing» и «Jesus Was a Capricorn».

В 1973 году он женился на соавторе песен Рите Кулидж, что ознаменовало начало их успешной карьеры дуэта, которая принесла им два «Грэмми». Они развелись в 1980 году.

Он завершил свою концертную и записывающую деятельность в 2021 году, время от времени появляясь в качестве гостя на сцене.

Несмотря на успешную кинокарьеру, страсть Кристофферсона к музыке никогда не угасала. Он часто включал элементы развлечений в свои фильмы, такие как пение в фильме Мартина Скорсезе «Алиса не живет здесь больше».

Музыкальная и актерская карьера Кристофферсона охватывала десятилетия, обеспечивая непрерывное развлечение для поклонников по всему миру.

