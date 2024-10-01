Легендарный баскетболист Дикембе Мутомбо скончался в 58 лет

Введен в Зал славы баскетбола Наисmith в 2015 году, он был восьмикратным участником Матча всех звёзд НБА и четырежды получал награду лучшему защитнику лиги.

Его оборонительные навыки – лидерство в блок-шотах в течение пяти сезонов подряд в течение 18-летней карьеры и уход на пенсию вторым в истории НБА по количеству блок-шотов – дополнялись его огромной радостной улыбкой.

Родившись в Демократической Республике Конго (ДРК), 213-сантиметровый Мутомбо приехал в Университет Джорджа Вашингтона в 1987 году на стипендию, а прославился, присоединившись к баскетбольной команде во втором году обучения.

Его выбрали под четвертым номером на драфте НБА 1991 года команда Денвер Наггетс.

Вне корта, высокий центр был известен своей гуманитарной работой. В 1997 году, за два года до ухода из НБА, Мутомбо основал Фонд Дикембе Мутомбо с целью улучшить образование и уровень жизни в ДРК.

В 2022 году НБА объявило, что Мутомбо проходит лечение от опухоли мозга в Атланте.

Лига подтвердила, что он был окружен своей семьей, когда скончался в понедельник.

Комиссар НБА Адам Сильвер выпустил заявление, в котором сказал: "Дикембе Мутомбо был невероятно великолепен. На корте он был одним из величайших блокировщиков и защитников в истории НБА. Вне корта он вкладывал все свое сердце и душу в помощь другим.

"Нет никого более заслуживающего, чем Дикембе, стать первым глобальным послом НБА. Он был гуманистом до глубины души. Он обожал то, что баскетбол может сделать для позитивного воздействия на сообщества, особенно в его родной Демократической Республике Конго и по всей Африке. Мне посчастливилось путешествовать по миру с Дикембе и видеть его щедрость и заботу лично. Он всегда был доступен на мероприятиях НБА в течение многих лет – с его заразительной улыбкой, глубоким голосом и характерным жестом, который покорил сердца поклонников баскетбола всех поколений.

"Неувядаемый дух Дикембе живет в тех, whom он помог и вдохновил в течение всей своей исключительной жизни. Я среди многих, чьи жизни были затронуты большим сердцем Дикембе, и я буду сильно скучать по нему. От имени всей семьи НБА я выражаю свои глубочайшие соболезнования жене Дикембе, Роуз, и его детям; многочисленным друзьям; и всему глобальному сообществу баскетбола, которого он действительно любил и которое ответило ему взаимностью".

Эта ситуация развивается, и мы будем держать вас в курсе.

Его страсть к спорту выходила за рамки баскетбола, так как он также поддерживал несколько футбольных команд на родине.

После ухода из профессионального баскетбола Мутомбо продолжил продвигать важность физической активности и спорта в своей филантропической работе.

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