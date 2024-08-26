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Легендарная американская футболистка Меган Рапино переживает отставку в своей прежней команде NWSL, Сиэтл Рейнн.

Меган Рапино, известная фигура в американском футболе, пережила благодарность от своей предыдущей командыNational Women’s Soccer League (NWSL), Сиэтл Рейн, до боя с Северной Каролиной Куражем в воскресенье.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 3 минут
Мegan Рapinoe несомненно стоит одним из легенд футбола в Соединенных Штатах.
Мegan Рapinoe несомненно стоит одним из легенд футбола в Соединенных Штатах.

Легендарная американская футболистка Меган Рапино переживает отставку в своей прежней команде NWSL, Сиэтл Рейнн.

Двукратная чемпионка мира и олимпийская медалистка была представлена своей футболкой с номером 15 в рамке и приветствуемая теплыми аплодисментами 16 598 зрителей на стадионе Lumen Field, что стало вторым по величине посещением в истории клуба во время регулярного сезона.

39-летняя Рапиноэ назвала этот день "очень особенным" и выразила благодарность клубу, фанатам и своей семье за признание.

"Вы всегда увидите мою футболку с номером 15, глядящую на вас", - объявила Рапиноэ, обращаясь к толпе. "Каждый флаг радуги, каждый флаг прав transgender, каждый флаг Black Lives Matter, каждый флаг равной оплаты и каждый флаг 'Fuck Portland'.

Я вижу розовые, фиолетовые и синие волосы с короткой прядью. Я вижу семьи, с которыми я чувствую, что выросла, и людей, с которыми я делила незабываемые моменты... Знаете, когда вы смотрите на меня, я смотрю на вас и вспоминаю все замечательные события, которые мы пережили вместе".

Рапиноэ решила уйти из футбола в конце сезона NWSL 2023 года.

Помимо своих выдающихся достижений на поле, Рапиноэ известна своей общественной деятельностью, борющейся с вопросами, такими как права ЛГБТК+, расовую несправедливость, гендерное и оплачиваемое равенство. В 2022 году она стала первым футболистом, получившим медаль Свободы президента.

"Спасибо от всего сердца каждому фанату и поклоннику этого клуба, не только мне, но и всем, кто поддерживал команду на протяжении многих лет", - выразила свою благодарность Рапиноэ. "Это значит для меня больше, чем я могу выразить словами... Я была частью клуба в течение 11 лет как игрок. Я продолжу быть частью его будущего, празднуя победы с вами".

Огромный баннер Рапиноэ был поднят над стадионом Lumen Field с надписью "Вы изменили игру #15", а фанаты держали баннер "R15E" розового и черного цвета.

Драматический поздний гол для Сиэтла

Церемония Рапиноэ была продолжена незабываемой ночью для Рейн, вернувшихся из перерыва лиги на Олимпийских играх без поражений.

Первый тайм закончился вничью, но Сиэтл начал доминировать. Джи Со-йун, Джордyn Хуиме, Тзирара Кинг и Джейлин Ховелл все близко подходили к голу, прежде чем Ховелл ударила по стойке после выхода на замену в свой дебют.

Казалось, матч закончится нулевой ничьей, но 17-летняя Эмери Адамес взяла дело в свои руки.

Семиминутная компенсированное время, Вероника Латско запустила кросс в штрафную площадку, где Адамес оказалась выше всех, обыграв вратаря Кураж Кэси Мёрфи, чтобы направить мяч мимо неё и вызвать восторженные крики домашних зрителей.

Гол, приведший к победе, был официально записан как автогол Мёрфи, но игроки Сиэтла не волновались, когда они обступили Адамес, которая в конце концов покинула поле, чтобы повторить знаменитое празднование Рапиноэ.

Победа была первым регулярным сезоном Сиэтла с 3 мая, но также продлила их серию без поражений до пяти матчей, сыграв вничью в предыдущих четырех матчах.

Главный тренер Лора Харви также стала первым менеджером в NWSL, добившимся 100 побед, закрепив за собой статус самого успешного тренера в истории лиги.

Любовь Рапиноэ к спорту явно выходит за рамки футбола, как она упомянула различные флаги, представляющие разные причины, которые она поддерживает.

Во время празднования своих достижений, Эмери Адамес также оказала значительное влияние на футбольный матч, который последовал, забив драматический поздний гол для Сиэтла.

Во время послематчевого празднования Джи швыряет футболку в толпу зрителей, отмечая исключительный вечер.

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