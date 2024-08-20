Легенда спорта Стив Керр усыпает Дональда Трампа.

Баскетбольный тренер Стив Керр, возглавлявший команду США на Олимпиаде в Париже, открыто выразил свою политическую позицию против кандидата в президенты Дональда Трампа. После того, как он завоевал золотую медаль для команды США, 58-летний ветеран публично объявил о своей поддержке Камалы Харрис и Тима Уолза на выборах президента США. "Я приложу все усилия, чтобы помочь людям проголосовать за Камалу Харрис и Тима Уолза как следующего президента и вице-президента США 5 ноября", - сказал Керр на съезде Демократической партии США в Чикаго, добавив: "Как сказал легендарный Стивен Карри, 'Спокойной ночи' Дональду Трампу!"

Выступление Керра было отсылкой к жесту Карри на финале Олимпиады в Париже, где суперзвезда "Голден Стэйт Уорриорз" закрепила победу своей команды над Францией (98:87) серией успешных трехочковых бросков. Когда толпа взорвалась аплодисментами, Карри положил голову на сложенные руки, сигнализируя зрителям: "Вот и все, теперь можно идти спать". Подражая жесту Карри, Керр донес мощное сообщение на более широкой сцене.

Обама поддерживает

"Не давайте забыть дух, который продемонстрировала наша 12-членная команда США в Париже. Конкуренция была отложена в сторону, когда мы объединились, чтобы представлять нашу страну. Представьте, какой прогресс мы могли бы добиться, если бы все 330 миллионов наших граждан сотрудничали в единстве", - предложил Керр. "Мы не должны быть разделены как демократы или республиканцы, а как американцы".

Керр также подчеркнул положительные качества Харрис и Уолза, отметив важность единства и эффективного лидерства в стране. "Такие качества - это то, чего жаждет наша страна. Не того, что пытается нас разделить", - заявил он.

Бывший президент США Барак Обама поддержал сообщение Керра, поделившись видео на своем канале X, поблагодарив Керра за вклад в команду и его своевременное лидерство. "Спасибо за победу в золотой медали для команды США и за ваше лидерство в это критическое время для нашей страны", - написал Обама.

Поддержка Керра Камалы Харрис и Тима Уолза привлекла внимание, даже бывший президент Барак Обама поделился сообщением Керра на своем канале X. В своей поддержке Обама похвалил Керра за победу в золотой медали для команды США и за его своевременное лидерство, в частности, его позицию против кандидата в президенты Дональда Трампа.

Несмотря на скандальность политической кампании Дональда Трампа, баскетбольный тренер Стив Керр оставался открытым в своем противодействии, повторяя жест "Спокойной ночи" Стивена Карри на финале Олимпиады, чтобы символизировать конец стиля лидерства Трампа, разделяющего страну.

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