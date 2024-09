- Легенда рэпа Эминем инициирует церемонию вручения наград MTV.

Моменты MTV остаются памятными. Как сообщает журнал "Вэрайети", Эминем (51) вернется на церемонию MTV Video Music Awards 11 сентября вечером. Мир с нетерпением ждет, что припас для своего грандиозного возвращения король рейва.

Миллениум-момент: "Худой Шейд" в Radio City Music Hall

Вечера вручения наград – это все о тех памятных моментах. Один из таких моментов произошел 7 сентября 2000 года в легендарном Radio City Music Hall в Нью-Йорке. Маршалл Мэтес III, более известный как рэпер Эминем, произвел впечатляющее выступление, которое войдет в историю. В белой майке, светло-синих джинсах и светлых волосах он оставил неизгладимое впечатление. Но он не был один: у него было около 100 двойников, сделав его живое исполнение "The Real Slim Shady" шоу-стоппером.

Восьми номинаций Эминема

Вернемся к 11 сентября, Нью-Йорк станет свидетелем еще одного исторического момента: Эминем выйдет на сцену. Мир гадает, что придумал этот опытный рэпер на этот раз. Эминем откроет звездное шоу, потенциально задавая планку на остаток вечера. После выступления этот когда-то застенчивый рэпер из Миссури номинирован в шести категориях: "Видео года", "Лучший хип-хоп", "Лучшая песня лета" и "Самое-iconic выступление VMAs" за его легендарную мешанину "Real Slim Shady" и "The Way I Am" в 2000 году.

Делим победы на MTV VMAs с Питером Гэбриэлом

Это не первый раз, когда Эминем выступает на сцене MTV VMAs. В 2010 году он открыл шоу с Рианной (36), своей дуэт-партнершей для "Love the Way You Lie". Самое последнее выступление на сцене VMAs в 2022 году было с Снуп Доггом (52). С 13 победами на MTV Video Music Awards Эминем делит мужской рекорд престижной награды с Питером Гэбриэлом (74). Бейонсе (43) является рекордсменкой среди женщин с 25 победами.

Счет побед Свифт: битва титанов

Рекорд Бейонсе может не продлиться до 11 сентября. Главный претендент на его превосходство – никто иной, как Тейлор Свифт (34). Лидер этого года по номинациям на VMA – Свифт, у которой 10 номинаций, за ней следует Пост Malone (29) с 9 (в основном за его сотрудничество с Свифт, "Fortnight"), и Эминем, Sabrina Carpenter (25) и Ariana Grande (31) с шестью номинациями каждая.

Изменение даты из-за дебатов

Изначально VMAs были запланированы на 10 сентября, но из-за теледебатов между Камалой Харрис (59) и Дональдом Трампом (78) их перенесли. Таким образом, MTV перенесла мероприятие на годовщину терактов 11 сентября.

В свете исторического значения 11 сентября Нью-Йорк снова станет сценой для знаменательного события, когда Эминем появится на MTV Video Music Awards для еще одного знакового выступления. Город, который никогда не спит, был свидетелем некоторых самых памятных выступлений Эминема, в том числе его легендарное исполнение "The Real Slim Shady" в Radio City Music Hall в 2000 году.

