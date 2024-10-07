Леди Гаге пришлось отказаться от своей театральной уверенности во время роли Харли Куинн в предстоящем продолжении "Джокера", она рассказала.

Во время интервью CNN Гага рассказала о существенных изменениях, которые ей пришлось внести в свой стиль исполнения для фильма, который одновременно является мини-музыкальной комедией и мрачной историей любви между Джокером, которого играет Хоакин Феникс в роли Артура Флика, и её персонажем.

"Я постаралась полностью исключить театральность, уверенность и все естественные сценические привычки, которые я демонстрирую как Гага", - объяснила Гага, настоящее имя которой Стефани Джерманотта.

13-кратная лауреат премии "Грэмми" и обладательница "Оскара" за песню "Шallows" из "Звезда родилась" (2018) даже отучилась от некоторых певческих техник для своей последней роли.

"Я пыталась неправильно дышать", - призналась она, также раскрыв, что "пыталась избегать любого голосового расположения в горле, как я бы делала на сцене".

В результате её персонаж развивает сдержанный и дыхание голос, который сочетается с голосом Феникса в их дуэтах. Они также синхронизируются в других аспектах, так как она чувствует себя комфортно с насилием и поджогами наряду с часто убийственным Джокером Феникса, как показано в фильме.

"Фolie a Deux" является сиквелом "Джокера" 2019 года, в котором Феникс получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль. Фильм собрал более 1 миллиарда долларов во всем мире, что способствовало созданию этого, казалось бы, необычного сиквела.

"Джокер: Folie a Deux" выйдет в кинотеатрах в пятницу. Он производства Warner Bros. Pictures, как и CNN, которой владеет Warner Bros. Discovery.

Гага упомянула, что хотела изменить свой певческий стиль, чтобы он был более сдержанным и дыхание для фильма, который является музыкальным, требующим другого подхода к развлечениям по сравнению с её обычными сценическими выступлениями.

Сотрудничество Гаги и Феникса в "Джокер: Folie a Deux" с нетерпением ждут в мире развлечений, учитывая их синхронные выступления и мировой успех предыдущего фильма "Джокер".

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