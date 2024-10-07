Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиразвлечения

Леди Гаге пришлось отказаться от своей театральной уверенности во время роли Харли Куинн в предстоящем продолжении "Джокера", она рассказала.

В пятницу впервые покажут «Джокер: Здоровье на двоих», в котором Леди Гага предстает в роли Ли Кинзел, возлюбленной Харли Квинн в комиксах DC поп Ад для Джокера.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
На съемочной площадке фильма "Джокер: Двухामпульных правил" актриса Леди Гага и актер Хавьёрikide...
На съемочной площадке фильма "Джокер: Двухामпульных правил" актриса Леди Гага и актер Хавьёрikide Феникс работают вместе.

Леди Гаге пришлось отказаться от своей театральной уверенности во время роли Харли Куинн в предстоящем продолжении "Джокера", она рассказала.

Во время интервью CNN Гага рассказала о существенных изменениях, которые ей пришлось внести в свой стиль исполнения для фильма, который одновременно является мини-музыкальной комедией и мрачной историей любви между Джокером, которого играет Хоакин Феникс в роли Артура Флика, и её персонажем.

"Я постаралась полностью исключить театральность, уверенность и все естественные сценические привычки, которые я демонстрирую как Гага", - объяснила Гага, настоящее имя которой Стефани Джерманотта.

13-кратная лауреат премии "Грэмми" и обладательница "Оскара" за песню "Шallows" из "Звезда родилась" (2018) даже отучилась от некоторых певческих техник для своей последней роли.

"Я пыталась неправильно дышать", - призналась она, также раскрыв, что "пыталась избегать любого голосового расположения в горле, как я бы делала на сцене".

В результате её персонаж развивает сдержанный и дыхание голос, который сочетается с голосом Феникса в их дуэтах. Они также синхронизируются в других аспектах, так как она чувствует себя комфортно с насилием и поджогами наряду с часто убийственным Джокером Феникса, как показано в фильме.

"Фolie a Deux" является сиквелом "Джокера" 2019 года, в котором Феникс получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль. Фильм собрал более 1 миллиарда долларов во всем мире, что способствовало созданию этого, казалось бы, необычного сиквела.

"Джокер: Folie a Deux" выйдет в кинотеатрах в пятницу. Он производства Warner Bros. Pictures, как и CNN, которой владеет Warner Bros. Discovery.

Гага упомянула, что хотела изменить свой певческий стиль, чтобы он был более сдержанным и дыхание для фильма, который является музыкальным, требующим другого подхода к развлечениям по сравнению с её обычными сценическими выступлениями.

Сотрудничество Гаги и Феникса в "Джокер: Folie a Deux" с нетерпением ждут в мире развлечений, учитывая их синхронные выступления и мировой успех предыдущего фильма "Джокер".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Салли рассказывает о тревожном случае с подростковым абортом в Мексике: "Мы не можем вернуться назад"
Общество

Салли рассказывает о тревожном случае с подростковым абортом в Мексике: "Мы не можем вернуться назад"

Известная лауреатка премии «Оскар» Салли Филд поделилась своим личным опытом аборта в подростковом возрасте, чтобы обратить внимание на важную проблему репродуктивных свобод женщин.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Основным источником доходов Тейлор Свифт является ее музыкальная деятельность.
Общество

В недавнем смене, Тейлор Свифт обошла Рианну, чтобы занять лидирующее место.

В недавнем смене, Тейлор Свифт обошла Рианну, чтобы занять лидирующее место. Тейлор Свифт приводит фанатов в восторг своими концертами! Её тур «Эра», цифровые доходы и продажи альбомов привели к значительному увеличению её доходов. Теперь она на пути к тому, чтобы обогнать другую певицу по богатству. По данным американского журнала Forbes,

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Я могу подтвердить, что недавно мне присвоили титул деда.
Общество

Я рад быть титулованным вашим внуком, вместе с знаменитой звездой "Татера", Мартином Брамбахом.

Я рад быть титулованным вашим внуком, вместе с знаменитой звездой "Татера", Мартином Брамбахом. Ух ты, большие новости для актёра Мартина Брамбаха! Звёзды дрезденского "Таторта" официально стал дедушкой, как он рассказал газете "Бильд". "Да, я теперь дедушка!" - поделился он. С этой новой

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Музыкальная карьера Синтии Хьюстон охватывает более шестисот записей.
Общество

Мать семьи Уитни Хьюстон, которой было 91 год, скончалась.

Мать семьи Уитни Хьюстон, которой было 91 год, скончалась. В составе вокальной и духовной группы Sweet Inspirations, Сисси Хьюстон добилась первых побед. Позже эта лауреатка премии «Грэмми» сотрудничала с музыкальными гигантами, такими как Джими Хендрикс и Бейонсе. К сожалению, матриарх семьи Хьюстон, известная как мать Уитни Хьюстон, недавно ушла из

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно