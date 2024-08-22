Леди Гага возобновила компанию своего собачьего спутника.

Три года прошло с того волнительного момента, когда любимых французских бульдогов Леди Гаги украли. К счастью, эти щенки были возвращены ей, и теперь она добавила в свою компанию еще одного пушистого друга.

Недавно Леди Гага опубликовала в TikTok клип, где она нежно прижимает к себе маленького серо-белого-коричневого французского бульдога, подпевая своей новой песне с Бруно Марсом "Умереть с улыбкой".

Она еще не раскрыла имя нового члена семьи. Видео было подписано простым снежинкой. В клипе Гага предстает в своем фирменном стиле с черными волосами, яркой красной помадой, ледяным синим eye shadow и темной подводкой.

Некоторые фанаты шутливо предлагают назвать нового члена семьи "Леди Марс", в то время как другие придумывают более традиционные имена, такие как "Бруно". Influencer Дайлан Малвени даже выразил желание познакомиться с новым членом семьи. Гага ответила, гордо называя свою новую собаку "нашей новой королевой".

У Леди Гаги уже есть французский бульдог по имени Азия, которой уже десять лет, а также Кодзи, родившийся в 2015 году, и Густав, родившийся в 2016 году.

В ужасном инциденте 2021 года Кодзи и Густав были украдены, когда собаковод Леди Гаги гулял с ними в Риме, где она снималась в фильме. Эти собаки были найдены после нескольких дней в плену. Главный виновник был приговорен к четырем годам тюрьмы в 2022 году. Позже выяснилось, что так называемый добрый самаритянин, который якобы нашел собак, был вовлечен в кражу и надеялся получить вознаграждение от Леди Гаги.

Недавно Леди Гага поделилась в TikTok клипом, где она обнимает своего нового французского бульдога, добавляя к ['развлечению'], которое дарит ее любимая собачья семья. В обсуждении возможных имен для нового французского бульдога фанаты предлагают "Леди Марс" и традиционные варианты, в то время как Гага гордо называет свою собаку "новой королевой ['развлечения']".

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