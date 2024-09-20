Леди Гага уточнила, что не оспаривает слухи о том, что она идентифицирует себя как мужчина.

Во время эпизода "Что дальше? Будущее с Биллом Гейтсом" на Netflix Леди Гага затронула тему слухов о своей гендерной идентичности, которые ходили вокруг нее во время восхождения к вершине славы.

"Я объехала весь мир", - сказала Гага Гейтсу. "Я гастролировала и продвигала свою музыку, и в каждом интервью, в котором я участвовала, появлялась какая-то странная интернет-информация - 'Ходят слухи, что ты мужчина. Как ты к этому относишься?'"

В 2011 году во время интервью с Андерсоном Купером на "60 Minutes" CNN Гага ответила на такие вопросы с юмором.

"Были даже слухи, что у тебя есть мужское достоинство", - сказал Купер.

" peut-être que oui ", - ответила Гага. "Et alors? Ce ne serait pas si mal, n'est-ce pas?"

Гейтс продолжил: "Большинство артистов, вероятно, выпустили бы заявление, опровергающее эти слухи. Но ты находишь в этом юмор".

Гага ответила с юмором: "Зачем тратить время на составление пресс-релиза о том, есть ли у меня приватная часть? Моим фанатам все равно, и мне тоже".

Гага объяснила свою причину для того, чтобы не обращать внимания на эти слухи во время своей беседы с Гейтсом.

"Причина, по которой я не обращала на это внимания, заключается в том, что я не чувствовала себя жертвой этого лживого утверждения, и я подумала: 'А как насчет ребенка, которого обвиняют в чем-то подобном? Может, они подумают, что знаменитая личность, подобная мне, почувствует себя смущенной'. Я была в ситуациях, когда опровержение слуха не было выгодно для других".

Легендарная исполнительница уже привыкла к постоянной "дезинформации" вокруг себя.

"Лживые истории обо мне печатались бесконечно", - сказала Гага. "Я артистка. Я считаю, что это как-то смешно".

Несмотря на постоянную дезинформацию о себе, Леди Гага продолжает находить в этом развлечение. Ее уникальный подход к обращению со слухами о своей гендерной идентичности стал развлекательным зрелищем для ее фанатов.

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