Лечение ожирения у детей младшего возраста показывает потенциал с лираглутидом, согласно новому исследованию.

И детям, борющимся с ожирением, непросто похудеть, независимо от возраста, считают медицинские эксперты. Большинство взрослых и подростков старше 12 лет имеют доступ к передовым лекарствам, называемым агонистами рецепторов GLP-1, но для младших детей доступны только изменения образа жизни, такие как диета, физическая активность и консультирование, чтобы бороться с набором веса. Даже с интенсивными методами вмешательства дети обычно показывают лишь умеренные улучшения, утверждают врачи.

Первое исследование о влиянии лекарства от ожирения лираглутида, которое продается под названием Саксенда и Виктоза, на молодых детей показало, что лекарство может существенно повлиять на их индекс массы тела (ИМТ), метрику, используемую специалистами здравоохранения для оценки ожирения.

Лираглутид получил одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в 2014 году для помощи взрослым в похудении. В 2020 году одобрение было расширено для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Исследование было опубликовано в журнале New England Journal of Medicine во вторник и представлено на ежегодной конференции Европейской ассоциации по изучению диабета доктором Клодией Фокс, педиатром, связанным с Центром педиатрической медицины ожирения Медицинской школы Университета Миннесоты в Миннеаполисе.

Исследование сосредоточилось на влиянии лекарства на детей в возрасте от 6 до 12 лет, считающихся избыточными по весу. Средний 10-летний ребенок в исследовании весил примерно 70 кг.

В исследовании приняли участие 82 ребенка, из которых 56 получали ежедневную инъекцию лираглутида, а остальные 26 - плацебо. Все дети получали диетическое консультирование и поощрялись к занятиям умеренными или интенсивными упражнениями в течение часа в день.

Две группы показали разные результаты. За 12 месяцев ИМТ детей в группе с лекарством снизился на 7,4 процентных пункта больше, чем у детей в группе с плацебо. ИМТ детей в группе лираглутида снизился на 5,8%, а у детей в группе плацебо - на 1,6%.

Исследование профинансировала фармацевтическая компания Novo Nordisk.

Результаты совпали с предыдущими исследованиями, проведенными среди подростков, но у младших детей были более впечатляющие улучшения.

"Это было самое удивительное для меня, и это заставляет меня думать, что мы должны вмешиваться в более молодых возрастных группах", - сказала Фокс.

Исследование не проводило прямое сравнение потери веса в разных возрастных группах, что требует дальнейших исследований, чтобы проверить theory Фокса.

Лираглутид был признан безопасным для молодых детей, участвовавших в исследовании, но участники обеих групп испытывали некоторые побочные эффекты. Желудочные проблемы, такие как тошнота, диарея и рвота, были более распространены в группе с лекарством, хотя очень немногие дети выбыли из-за побочных эффектов. Желудочные проблемы обычно проявлялись в начале исследования, но со временем проходили, сказала Фокс.

Исследование не рассматривало вопрос о том, сколько времени дети должны оставаться на лекарствах. После окончания испытания и прекращения приема лекарств или консультирования ИМТ детей увеличился, хотя не так резко, как у более старших детей в предыдущих исследованиях. Это может означать, что лекарства могут иметь более продолжительный эффект, если их принимать в более раннем возрасте.

"Мы знаем, что ожирение - хроническое заболевание", - сказала Фокс. "Как только интервенция заканчивается, болезнь может вернуться, и это верно для любого другого хронического заболевания, будь то диабет, астма, гипертония - любое хроническое заболевание, которое требует хронического лечения".

Ожирение является наиболее распространенным хроническим заболеванием среди детей в США, с почти 20% детей с избыточным ИМТ. Частота ожирения резко возросла с 1970-х годов, согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний США.

Ожирение представляет собой не только краткосрочные проблемы, так как дети с ожирением часто продолжают бороться с проблемами веса во взрослом возрасте и всю жизнь страдают от связанных со здоровьем осложнений, сказал доктор Саймон Керк, старший lecturer по физиологии в университете Anglia Ruskin, Центру науки в СМИ.

"Доказательства того, что лираглутид одновременно безопасен и эффективен у детей, обнадеживают", - прокомментировал Керк, не связанный с исследованием.

Разработка лекарств от ожирения для детей сложна, так как дети все еще физически развиваются. Будет проведено больше исследований, чтобы убедиться, что подавляющие аппетит препараты не влияют на рост в дальнейшем. В новом исследовании не было признаков того, что лираглутид имел отрицательные последствия для роста или полового созревания детей, но исследователи будут внимательно следить за этим аспектом.

Раннее половое созревание и диабет 2 типа могут усугубить проблемы у детей с ожирением, и они могут в конечном итоге развить сердечно-сосудистые заболевания, заболевания печени и почек и некоторые виды рака. Однако лекарство от ожирения, которое доказало свою эффективность в долгосрочной перспективе, могло бы предложить значительные преимущества для здоровья для детей с ожирением.

"Поскольку лечение детей и подростков, живущих с ожирением, может принести более длительные преимущества для здоровья, хотя эти лекарства в настоящее время дороги, их ценность в снижении рисков, связанных с ожирением, и улучшении более длительного здоровья должна быть рассмотрена", - сказал доктор Нерис Астбюри, доцент кафедры диетологии и ожирения в Нuffield Департамент первичной медико-санитарной помощи наук в Оксфордском университете, который не участвовал в новом исследовании.

В прошлом месяце предварительные рекомендации из комитета США по профилактике заболеваний предложили, чтобы врачи предлагали интенсивные поведенческие терапии, чтобы помочь детям похудеть. Однако он не рекомендовал лекарства от ожирения или операции.

Американская педиатрическая ассоциация, с новыми рекомендациями по управлению ожирением, запланированными на 2023 год, поддержала оба подхода для определенных лиц.

Несмотря на расхождения во мнениях среди медицинских работников и родителей, Фокс выступает за рассмотрение лекарственных средств для похудения и операций, таких как обходной желудок или гастрэктомия, как вариантов для детей.

"Семьи пациентов часто считают, что им просто нужно приложить больше усилий, чтобы похудеть, но частые прогулки в парке и здоровое питание не всегда эффективны", - заявила она. "Мы не можем полагаться только на поведенческие вмешательства для борьбы с биологическим расстройством, ожидая значительного улучшения".

Использование агонистов рецепторов GLP-1, таких как лираглутид, доказало свою эффективность в борьбе с ожирением у пожилых людей, но необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить их влияние на более молодых детей. Ожирение является серьезной проблемой со здоровьем, с почти 20% детей в Соединенных Штатах имеющих повышенный индекс массы тела (ИМТ), и оно может привести к целой жизни со связанными проблемами со здоровьем.

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