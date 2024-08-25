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ОбществоНовостиразвлечения

Леа Мишель рожает девочку

Леа Мишель стала матерью двоих детей.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Лиа Мишель и Зэнди Райх замечены вместе в Нью-Йорке в 2023 году.
Лиа Мишель и Зэнди Райх замечены вместе в Нью-Йорке в 2023 году.

Леа Мишель рожает девочку

Бывшая звезда "Хор", Лиа Мишель, поделилась радостной новостью о рождении своей дочери с мужем, Занди Рейчем, в Instagram накануне.

Их маленькая девочка названа Эмери Соль Рейч, как сообщила Лиа в своем посте. Она выразила свою радость словами: "Наши сердца переполнены".

Лиа и Занди уже родители 4-летнего сына по имени Эвер.

Лиа поделилась фотографией, на которой изображена вся счастливая семья, а малышка одета в милую розовую распашонку, и несколько рук нежно прикасаются к ее крошечным ножкам.

Известные друзья Лии, в том числе Джими-Линн Сиглер и ее коллега по "Хору" Бикка Тобин, поздравили ее в комментариях.

Лиа объявила о своей беременности в марте. В трогательном сообщении, посвященном Дню матери, она поделилась, что ждет девочку.

"Самый прекрасный День матери сегодня, держа на руках сына, который сделал меня мамой... и нося свою дочь", - написала она.

Лиа и Занди сыграли свадьбу в 2019 году.

В своем посте в Instagram Лиа упомянула, что они отпраздновали рождение дочери "с любовью и весельем", что, скорее всего, включало в себя развлечения.

Алмазные выпускники и друзья Лии Мишель гадают о возможном семейном реалити-шоу, вдохновленные радостью и развлечениями, которые приносит их семейная жизнь.

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