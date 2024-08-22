- Лидеры от ХДС не согласны с лидером БСВ Вагенкнехт.

Две недели до выборов в ландтаги Саксонии и Тюрингии высшие чины ХДС критикуют лидера Альтернативы для Германии Сахру Wagenknecht за попытку навязать условия для потенциального сотрудничества. "Время политбюро прошло, когда кто-то в Берлине мог диктовать местные дела", - заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Kretschmer (ХДС) на берлинских встречах руководства партии. Wagenknecht связывает коалиции в землях с позицией потенциальных партнеров по украинскому конфликту.

Генеральный секретарь ХДС Карстен Linnemann раскритиковал Wagenknecht, задавшись вопросом, действительно ли она заботится о проблемах жителей Тюрингии, Саксонии и Бранденбурга или просто поднимает федеральные вопросы, которые не будут решены на уровне земли. Он подтвердил, что подход ХДС к Альтернативе будет определен на уровне земли.

Kretschmer назвал навыки Wagenknecht "уникальными в разрушении чего-либо. Она никогда не могла ничего построить, и на этот раз не отличается". Он критиковал ее вмешательства, странные сделки и линии, проводимые Wagenknecht. "Местное унижение своих же членов - действительно отвратительно. Но мы привыкли к этому от нее уже много лет", - добавил он.

Кандидат ХДС на выборах в ландтаг Бранденбурга 22 сентября Ян Redmann выразил сомнения в искренности Альтернативы в управлении землями. Если они действительно хотят это сделать, им придется участвовать в политических дискуссиях на уровне земли. Однако он сказал, что у него сложилось впечатление, что Wagenknecht создает федеральные позиции, чтобы предотвратить коалиции на уровне земли. Ее цель, таким образом, - предотвратить настоящие переговоры на уровне земли. Он спросил, являются ли лидеры Альтернативы на уровне земли просто ее посланниками или также самостоятельно занимаются политикой в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге?

В то же время Redmann подчеркнул, что позиция ХДС ясна: "У нас есть несовместимые резолюции с AfD и Левой партией, не с Альтернативой. Поэтому важно проверить, есть ли общие ценности". Он признал потенциальные общие черты на уровне земельной политики. Альтернатива, сказал он, "не сможет изменить федеральный курс ХДС через земли Тюрингия, Саксония и Бранденбург. Мы этого не допустим", - добавил он.

Член президиума ХДС Йенс Spahn предостерег от ведения переговоров о коалиции. Люди хотят знать, где расходятся мнения в образовательной политике, внутренней безопасности, миграции или экономической политике. "В противном случае я уверен, что земельные ассоциации сделают разумные решения", - заключил Spahn.

Ранее депутат Европарламента от ХДС Деннис Radtke отверг любое сотрудничество своей партии с Альтернативой. "Любое сотрудничество с Альтернативой было бы ядом для ХДС", - сказал он "Tagesspiegel". "Любое сотрудничество между ХДС и Альтернативой в федеральной земле повредило бы ХДС по всей стране", - повторил он.

На предстоящих выборах в ландтаг Бранденбурга кандидат ХДС Ян Redmann выразил опасения по поводу искренности Альтернативы в управлении землей, подчеркнув необходимость политических дискуссий на уровне земли. Несмотря на потенциальные общие черты на уровне земельной политики, Spahn посоветовал воздержаться от переговоров о коалиции, подчеркнув важность выявления расхождений в ключевых областях политики.

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