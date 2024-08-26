- Лидерство национальной команды переходит к соинструктору FCA Кнудсену из Дании

Австрийский ассистент тренера Ларс Кнудсен временно возглавит национальную футбольную команду Дании. Данное решение было принято Ассоциацией футбола Дании (DAF) из-за легких симптомов стресса у нового главного тренера Мортена Вигхорста. Это означает, что он не сможет управлять командой на предстоящих матчах Лиги наций УЕФА против Швейцарии и Сербии в сентябре. 47-летний Кнудсен приступит к обязанностям в сентябре, а бывший игрок Ливерпуля Даниель Аггер будет ему assists.

ФК Аугсбург (Fußball-Club Augsburg) согласился отпустить своего ассистента тренера на это временное задание во время предстоящего международного перерыва. Маринко Юренич, спортивный директор ФК Аугсбург, выразил поддержку этому решению, сказав: "Когда ассоциация обратилась к нам, мы даже не задумались, прежде чем предложить Ларсу эту возможность и столь значимую задачу".

Матчи Лиги наций УЕФА Дании против Швейцарии 5 сентября и Сербии 8 сентября (оба в Копенгагене) пройдут без Вигхорста на скамейке запасных впервые почти за четыре года. После раннего вылета Дании из Евро 2020 против Германии Каспер Хюльманд, бывший тренер Майнца, принял решение покинуть свой пост. 52-летний Хюльманд считал, что команде, возглавляемой Кристианом Эриksenом, нужен свежий старт и новый национальный тренер.

Перед тем, как приступить к своим обязанностям на постоянной основе, Ассоциация футбола Дании планировала, чтобы Вигхорст остался до конца чемпионата мира 2026 года. Вигхорст и Хюльманд работали вместе раньше, когда Вигхорст был ассистентом Хюльманда. С марта Кнудсен является частью тренерского штаба Вигхорста.

Германия столкнется с хорошо знакомым соперником в лице Дании во время Лиги наций УЕФА, когда Кнудсен вступит в свои права. С поддержкой ФК Аугсбург Кнудсен и Аггер будут руководить Данией в отсутствие Вигхорста, который был вынужден уйти из-за симптомов стресса.

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