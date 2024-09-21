Лидер Tui предупреждает о возможном приобретении Unicredit.

В разгар обсуждений о возможном поглощении Commerzbank Unicredit, CEO Tui Себастьян Эбель выразил обеспокоенность. Он подчеркнул важную роль Commerzbank в поддержке малого и среднего бизнеса (МСП) и всей экономики Германии. При угрозе деиндустриализации Германия уже сталкивается с множеством проблем.

В беседе с Handelsblatt Эбель, как видный немецкий руководитель, высказал свою точку зрения. "Лично я считаю Commerzbank важной составляющей критической инфраструктуры Германии", - сказал он. "Важно, чтобы Германия сохранила свою независимость в этом банке".

Многие другие немецкие бизнес-лидеры, скорее всего, разделяют его мнение. Воспоминая свой собственный опыт, Эбель также подчеркнул, что "Commerzbank играет жизненно важную роль во многих немецких компаниях". Этот банк поддерживал множество бизнесов в течение десятилетий, и Эбель добавил, что "в трудные времена он входит в число ведущих банков, предоставляющих финансирование немецким компаниям".

Эбель не только беспокоится о отдельных бизнесах, но и об экономике страны в целом. "У нас уже достаточно вызовов в Германии, в том числе угроза деиндустриализации и изменения в автомобильной промышленности", - заявил он. "Наша сильная банковская система с мощными немецкими банками всегда была большим преимуществом. Не стоит пренебрегать этим преимуществом".

На прошлой неделе итальянцы приобрели 9% акций второго по величине немецкого банка, намекая на возможное расширение своего участия. Unicredit заявила, что будет изучать способы повышения стоимости акций для обеих институтов.

Если произойдет поглощение, объединенная компания сможет похвастаться рыночной стоимостью около €74 миллиардов, что сделает ее второй в Европе после HSBC UK. Commerzbank отреагировал с осторожным оптимизмом, с намеками на отражение возможного поглощения.

Озабоченность CEO Tui Себастьяна Эбеля по поводу возможного поглощения Commerzbank Unicredit не является изолированной. Комиссия, надзирающая за конкурентным правом ЕС, также может иметь опасения по поводу такого слияния, учитывая влияние на критическую инфраструктуру Германии и роль банковского сектора в поддержке экономики и МСП страны.

В свете утверждений Эбеля о важной роли Commerzbank в предоставлении финансирования немецким компаниям, особенно в трудные времена, комиссия должна тщательно оценить любые антиконкурентные эффекты, которые может иметь слияние.

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