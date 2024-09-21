Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиЕвропейская комиссия

Лидер Tui предупреждает о возможном приобретении Unicredit.

Статьей ставить независимые операций.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
При возможной приобретении колоссальной финансовой организации, с оцененной рыночной стоимостью...
При возможной приобретении колоссальной финансовой организации, с оцененной рыночной стоимостью около 74 миллиардов евро, может произойти.

Лидер Tui предупреждает о возможном приобретении Unicredit.

В разгар обсуждений о возможном поглощении Commerzbank Unicredit, CEO Tui Себастьян Эбель выразил обеспокоенность. Он подчеркнул важную роль Commerzbank в поддержке малого и среднего бизнеса (МСП) и всей экономики Германии. При угрозе деиндустриализации Германия уже сталкивается с множеством проблем.

В беседе с Handelsblatt Эбель, как видный немецкий руководитель, высказал свою точку зрения. "Лично я считаю Commerzbank важной составляющей критической инфраструктуры Германии", - сказал он. "Важно, чтобы Германия сохранила свою независимость в этом банке".

Многие другие немецкие бизнес-лидеры, скорее всего, разделяют его мнение. Воспоминая свой собственный опыт, Эбель также подчеркнул, что "Commerzbank играет жизненно важную роль во многих немецких компаниях". Этот банк поддерживал множество бизнесов в течение десятилетий, и Эбель добавил, что "в трудные времена он входит в число ведущих банков, предоставляющих финансирование немецким компаниям".

Эбель не только беспокоится о отдельных бизнесах, но и об экономике страны в целом. "У нас уже достаточно вызовов в Германии, в том числе угроза деиндустриализации и изменения в автомобильной промышленности", - заявил он. "Наша сильная банковская система с мощными немецкими банками всегда была большим преимуществом. Не стоит пренебрегать этим преимуществом".

На прошлой неделе итальянцы приобрели 9% акций второго по величине немецкого банка, намекая на возможное расширение своего участия. Unicredit заявила, что будет изучать способы повышения стоимости акций для обеих институтов.

Если произойдет поглощение, объединенная компания сможет похвастаться рыночной стоимостью около €74 миллиардов, что сделает ее второй в Европе после HSBC UK. Commerzbank отреагировал с осторожным оптимизмом, с намеками на отражение возможного поглощения.

Озабоченность CEO Tui Себастьяна Эбеля по поводу возможного поглощения Commerzbank Unicredit не является изолированной. Комиссия, надзирающая за конкурентным правом ЕС, также может иметь опасения по поводу такого слияния, учитывая влияние на критическую инфраструктуру Германии и роль банковского сектора в поддержке экономики и МСП страны.

В свете утверждений Эбеля о важной роли Commerzbank в предоставлении финансирования немецким компаниям, особенно в трудные времена, комиссия должна тщательно оценить любые антиконкурентные эффекты, которые может иметь слияние.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

АЭС «Три мили» была временно остановлена в 2018 году, а затем были объявлены планы по повторному...
Экономика

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft Microsoft подписал соглашение на два десятилетия о поставках электроэнергии от возрожденной АЭС Три-Майл-Айленд, несмотря на ее длительное закрытие. Техгигант, известный своими обязательствами по защите климата, активно внедряет ИИ во многие свои продукты, что требует значительного количества электроэнергии. Планы по запуску реактора на

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Руководитель Bosch планирует начать сокращение персонала
Экономика

Руководитель Bosch планирует начать сокращение персонала

Руководитель Bosch планирует начать сокращение персонала **Bosch сталкивается с трудностями в различных секторах продаж, что может привести к увольнению тысяч сотрудников. Председатель правления BoschHartung намекает на возможность дополнительных увольнений, заявляя: "Текущая экономическая ситуация затрудняет прогнозирование. Неясно, какие производственные секторы будут жизненно важны в каких областях через пять лет. Следовательно,

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
За время своего существования немецкий билет был приобретен более 13 миллионов раз.
Экономика

Специалисты выступают за адаптивные цены на билеты в Германии.

Специалисты выступают за адаптивные цены на билеты в Германии. Германский билет больше предпочитают пользователи, чем федеральные земли, и политики выражают мнения о потенциальном повышении цен с момента его дебюта. Эксперты рекомендуют сохранить доступность годовой подписки, ввести социальные и семейные тарифы и положить конец продолжающемуся дискуссии о стоимости. Согласно специалистам по

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
На выставке «Дубай Эйр Шоу» в Дубае, ОАЭ, 13 ноября 2023 года, Тед Колберт, возглавляющий défendоз...
Экономика

Глава отдела обороны Boeing, Тед Колберт, уходит в отставку.

Глава отдела обороны Boeing, Тед Колберт, уходит в отставку. Корпорация Boeing объявила, что Тед Колберт, возглавлявший Boeing Defense, Space & Security (BDS), покинет свой пост. Временно его заменит Стив Паркер, пока не будет найден постоянный преемник. Об этом в пятницу объявил CEO Boeing Келли Ортберг, добавив, что Паркер сразу же

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Торжественный тост! По случаю, менеджер Байерна Ули Хёнесс, доктор Франц Бёмерт, президент Вердера...
Спорт

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть.

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть. Сегодня, вечные соперники Вердер Бремен и ФК Бавария Мюнхен снова сойдутся в матче Кубка Север-Юг. Исторически, это также столкновение между легендами Ули Хёнессом и Вилли Лемке. Эта многолетняя вражда началась мирным образом. Это произошло 23 ноября 1985 года, когда ФК Бавария

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
АЭС «Три мили» была временно остановлена в 2018 году, а затем были объявлены планы по повторному...
Экономика

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft Microsoft подписал соглашение на два десятилетия о поставках электроэнергии от возрожденной АЭС Три-Майл-Айленд, несмотря на ее длительное закрытие. Техгигант, известный своими обязательствами по защите климата, активно внедряет ИИ во многие свои продукты, что требует значительного количества электроэнергии. Планы по запуску реактора на

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Камала Харрис выступает с речью на политическом митинге в Атланте 20 сентября 2024 года
Политика

Харрис увеличивает рекламные усилия с денежным преимуществом, поскольку Илон Маск делает крупное пожертвование Республиканской партии палаты представителей, как показывают последние документы

Кэмела Харрис начала сентябрь и завершающие стадии президентской избирательной кампании с избытком кампании фондов более чем у Дональда Трампа, как было показано в recente финансовые отчеты. Эти отчеты указывали на успешный период сбора средств для Харрис, рекордно банкинг с первым полным...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предложенные налоговые сокращения Кристиана Линднера полностью остановили бы продвижение...
Политика

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода.

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода. Когда повышение зарплаты в конечном итоге приводит к увеличению налоговой обязанности, это явление называется "температурно-управляемым продвижением". Коалиция "светофор" имеет возможность противодействовать этому эффекту в течение всего срока своего законодательного полномочия, как показывают расчеты. По расчетам Института немецкой экономики (IW), исключительно

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно