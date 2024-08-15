- Лидер ЦДСТ в Тюрингии назвал Хёке разделителем, а Зеленых проблемой

Главный кандидат ХДС в Тюрингии Марио Войт видит шансы для своей партии в борьбе против АФД и одновременно критикует "Зелёных". "Зелёные - настоящая проблема для нашей страны", - сказал Войт в утреннем шоу RTL/ntv. Политика "Зелёных" в Берлине или Эрфурте не соответствует его подходу. Навязывать людям, как им питаться или отапливаться, изматывает граждан. "Вот почему "Зелёные" в правительстве - просто не на своём месте".

Что касается АФД, Войт сказал, что её председатель в земле Йёрк Хёкке угрожает экономическому положению Тюрингии. Ясно, что ХДС не будет формировать коалицию с АФД.

Политические идеи Хёкке также не соответствуют "нашему мироощущению", сказал он. "Он разделитель для нашей страны и поэтому не должен получать никакой ответственности". Когда его спросили, видит ли он шансы, что ХДС может догнать АФД, Войт сказал: "Я верю, что это возможно".

Войт открыт для встречи с главным кандидатом BSW Катей Вольф

АФД уже несколько месяцев лидирует в опросах в Тюрингии с показателями около 30%. ХДС застряла на показателях между 21 и 23% на втором месте. Однако Войт чувствует давление со стороны новой партии Вогенкнехта BSW и её тюрингского кандидата Кати Вольф. Поскольку ни одна другая партия не хочет формировать коалицию с АФД, обе надеются на пост министра-президента.

В утреннем шоу RTL/ntv политик ХДС сказал, что он "открыт для встречи с госпожой Вольф, чтобы обсудить тюрингские проблемы и решения". Для него ключевым моментом является решение тюрингских вопросов.

"Это означает политически, что я не могу принять никакую партию, которая вмешивается извне в наши дела", - сказал Войт, имея в виду заявления основателя партии BSW Сахры Вогенкнехт. Бывший член партии "Левые" недавно сделала позиции по вопросу войны и мира условием для коалиций даже на уровне земли.

ХДС в Тюрингии, возглавляемая Марио Войтом, сталкивается с доминированием АФД в регионе, согласно опросам АФД лидирует с показателями около 30%. Войт также сталкивается с конкуренцией со стороны BSW, возглавляемой Катей Вольф, которая набирает популярность с показателями между 21 и 23%. Что касается ландтага, Войт упомянул свою открытость к встрече с Вольф, чтобы обсудить тюрингские вопросы, сказав, что он не может принять никакую партию, которая вмешивается извне в их дела.

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