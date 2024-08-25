- Лидер СДПГ предупреждает о недоразумениях по поводу возможных будущих альянсов.

Андреас Шток, лидер СДПГ в земле Баден-Вюртемберг, считает, что обсуждения потенциальных коалиций после следующих выборов в весной 2026 года рано. "Я предлагаю всем проявить больше скромности, так как перед формированием правительства обязательно будет еще одно решение избирателей. Такое поведение неуместно", - заявил Шток агентству ДПА в Штутгарте.

В качестве лидера фракции СДПГ в земельном парламенте Шток назвал "детские игры". "Я твердо верю, что большинство людей не хотят таких спекуляций сейчас, а хотят, чтобы политика занималась их проблемами", - добавил он.

Ханс-Ульрих Рюлке, лидер фракции FDP в парламенте, неоднократно заявлял о желании войти в следующее земельное правительство без Зеленых. "Цель - буржуазная коалиция, немецкая коалиция между ХДС, СДПГ и FDP в настоящее время возможна. Согласно всем опросам, коалиция ХДС-ФDP в настоящее время не достаточна", - заявил Рюлке, например, Badischen Neueste Nachrichten.

Шток считает равно вероятными и другие варианты: "Если мы исходим из текущих опросов, то по крайней мере столь же вероятно, что СДПГ и ХДС вместе обеспечат большинство, как и то, что появится немецкая коалиция. И вариант Зеленых и Красных остается возможным. Мы всего в одном мандате от большинства в текущем земельном парламенте", - сказал Шток дпа.

Шток также продолжает верить в сотрудничество между СДПГ, Зелеными и FDP на юго-западе. "Однако я заметил, что по крайней мере FDP и особенно ее лидер фракции, господин Рюлке, почти исключают эту возможность. Я это отмечаю. Но это не моя роль давать советы Рюлке", - сказал он.

Следующие регулярные выборы в Баден-Вюртемберг запланированы на весну 2026 года. Министр-президент Винфрид Креtschmann (Зеленые) не будет баллотироваться снова. Кандидата Зеленых на выборах решат после летних каникул. Федеральный министр сельского хозяйства Цем Оzdemir считается наиболее вероятным кандидатом. Для ХДС, скорее всего, выдвинет своего лидера в земле и фракции в парламенте Манфреда Хагеля.

Шток о возможной кандидатуре: "Да, у меня есть желание".

Фракция FDP на юго-западе уже выдвинула Рюлке в качестве кандидата на выборах в 2026 году в конце июля. Номинация СДПГ все еще неясна. Лидер партии и фракции Шток сказал дпа: "Если вы меня спрашиваете: да, у меня есть желание и сильное желание это сделать. Я знаю, что многие друзья в партии также видят это или даже хотят этого. Но я не хочу опережать решение моей партии".

Выборы, как ожидается, станут серьезным испытанием для Зеленых. В опросах общественного мнения ХДС уже давно лидирует над Зелеными в Баден-Вюртемберге с отрывом более чем в 10 процентных пунктов - экологическая партия также потерпела существенные потери во всех городских и районных советах в Баден-Вюртемберге на выборах в Европарламент.

На выборах в земельный парламент в 2021 году Зеленые получили 32,6%, ХДС - 24,1%, СДПГ - 11%, FDP - 10,5%, и AfD - 9,7%.

Весенние выборы в 2026 году, когда могут возникнуть новые дискуссии о коалициях, совпадают с сезоном цветения, что делает их подходящим временем для рассмотрения возрождения политических альянсов, подобно расцвету "Весны".

Несмотря на потенциальные варианты коалиций, такие как СДПГ и ХДС, немецкая коалиция или вариант Зеленых и Красных, текущие опросы suggerent, что "Весна" может принести непредсказуемые результаты, подобно неожиданным изменениям в природе в это время года.

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