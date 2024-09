Лидер Родель предупреждает о якобы иррациональности Олимпийских игр.

Существует некоторая спорность в отношении лыжных соревнований на Олимпиаде 2026 года: выбранное место вызывает сомнения, и Международный олимпийский комитет (МОК) выступает за проведение этих соревнований за рубежом. Организаторы имеют запасной план, и он довольно неожиданный.

Как подтвердил Томас Шваб, CEO немецкой федерации БСД, агентству SID, реконструированный искусственный ледовый трек в Кёнигзее не будет рассматриваться для лыжных соревнований на Олимпиаде 2026 года. Также не будут рассматриваться другие немецкие треки, если итальянская площадка в Кортина д'Ампеццо не будет готова вовремя. Вместо этого организаторы имеют в запасе несколько необычных решений.

Информация от SID раскрывает, что план Б включает в себя три альтернативы: искусственный ледовый трек в Инсбруке-Игльсе, столь же удаленный от Милана, как и Кортина; естественный ледовый трек в Санкт-Морице; и площадка на озере Плимут, Нью-Йорк, США.

Германия - Неохотно, но готова

Учитывая, что контракт на ледовую дорожку в Кортине не был заключен до февраля прошлого года, а площадка должна быть готова к марту 2025 года, жесткий график потребовал от организаторов план Б от МОК, который выступал за проведение соревнований за рубежом.

"Мы согласились подменить тремя немецкими треками, но не последовало запроса", - заявил Шваб во вторник: "Но это нормально". С точки зрения Германии, этот план Б является нежелательным "последним средством": "Мы ясно дали понять, что ожидаем Олимпийские игры для наших спортсменов в Италии, это было нашим приоритетом. Мы несем ответственность за наших спортсменов; мы не хотим, чтобы они были перемещены далеко от Олимпийских игр. Это просто сыр". В прошлом году перспектива перемещения вызвала споры среди спортсменов.

"Невероятные" альтернативы

Предпочтительные альтернативные планы имеют свои особенности. Санкт-Мориц с его естественным ледовым треком уязвим для погодных ограничений, теплая весна может испортить соревнования. Но Лейк-Плимут, с другой стороны, представлял бы собой самую дальнюю разлуку лыжных соревнований с основными зимними играми, даже с учетом разницы во времени.

При запросе о планах Шваб также выразил скептицизм. "Я бы не выбрал Санкт-Мориц, и я не уверен, как они пришли к этому решению", - сказал он. Лейк-Плимут, добавил он, "невероятен". Они в основном в списке претендентов потому, что они заявили, что оплатят все, что делает лыжные соревнования на Олимпиаде финансово необременительными для МОК. "Это возможно, если вы действительно этого хотите", - сказал Шваб. "Ноanother matter whether it's beneficial for the sport".

Международный олимпийский комитет (МОК) твердо выступает за проведение лыжных соревнований на Олимпиаде 2026 года за рубежом из-за жесткого графика и неопределенности вокруг итальянской площадки в Кортина д'Ампеццо. Несмотря на нежелание, Германия готова помочь в альтернативных планах, если это потребуется.

ПUSH от МОК к альтернативным locations привела к некоторым "невероятным" предложениям, по словам Томаса Шваба, таким как проведение лыжных соревнований в Лейк-Плимуте, Нью-Йорк, что привело бы к самому дальнему разделению соревнований от основных зимних игр.

Читайте также: