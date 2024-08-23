Лидер муравьиной колонии, преследователь зверей и ети с оленем.

Многое для изучения на Gamescom, потенциально подавляющее. С тысячами видеоигр для тестирования в Кёльне, следить за всем может быть сложно. ntv.de перечисляет пять главных достопримечательностей события.

Расстройство муравейника

Маленькие, многочисленные, усердные: муравьи. В Расстройстве муравейника вы берете на себя роль солдата-муравья, который продвигается по карьерной лестнице до командира, ведущего тысячи своих маленьких товарищей в бой против термитов и других насекомых. Фотографически реалистичная стратегическая игра не только визуально привлекательна, но и уникальна в своих миссиях. Эскорт улитки из точки А в точку Б - это звучит странно вначале. Но командир-муравей забирается на панцирь улитки, ведущий свои батальоны разных типов муравьев в обороне против других ползающих врагов.

Но это еще не все. Другие задачи включают строительство гнезд, сбор пищи, набор единиц или исследование определенных запахов, которые могут повысить мораль муравьиного отряда. Расстройство муравейника запланировано к выпуску в начале ноября, и вы уже можете попробовать его в зале 6 с издателем Microids.

Охота на монстров: Саванна

Эта игра из линейки Capcom - одна из лучших на шоу и продолжает успех Monster Hunter World 2018 года. Продолжение может похвастаться улучшенной графикой и гораздо более обширным, свободно исследуемым миром. В Саванне теперь есть mounts, с которых можно охотиться на монстров, которые также появляются стаями.

Разработчики сосредоточены на динамических погодных условиях. Например, молния может представлять угрозу для игрока во время преследования монстра. Кроме того, мир игры более живой и разнообразный, кишащий существами в различных биомах. Охота на диких монстров очень веселая и может быть увидена в зале 7.

Кровавый цветок

Если вам понравились "Принц Персии: Затерянная корона" или "Сказания Кензеры: ЗАУ", вам понравится Кровавый цветок. Эта 2,5D-платформер, сочетающая в себе элементы Soulslike и Metroidvania, является сложной side-scroller от Dark Chambers Studios. В темном фэнтезийном сеттинге вы пробиваетесь как инквизитор через мир, заполненный монстрами. Уровень сложности довольно высокий. В частности, редактор персонажей не оставляет желать лучшего, а дерево навыков огромно.

Во время сеанса игры вы можете протестировать введение игры и встретиться с мини-боссом и финальным боссом. Вы также обнаружите, что несколько ударов отправят вас обратно в начало. Кровавый цветок доступен в зале 10.

Красная пустыня

Мы останемся при боях с боссами. Сеанс игры для открытого мира Action-эпика Красная пустыня - это полноценное шоу с боями против боссов. Четыре сложных дуэли ждут посетителей Gamescom в зале 6. Помимо этого: гигантский краб и смесь Yet и оленя.

Разработчики хотят в основном продемонстрировать систему боя, но вы также получите представление о потрясающей графике и сложных ландшафтных дизайнах. Несмотря на жестокие бои с боссами, они развлекают, так как функция воскрешения позволяет сразу же вернуться в бой после поражения. Однако история игры не будет раскрыта до ее релиза в следующем году.

Здесь аспект сюжета отходит на второй план, но Phantom Blade Zero - это радость для поклонников отполированного и быстрого самурайского ближнего боя. Это action-adventure имеет поразительное сходство с серией Dark Souls, но менее суровая. После победы над врагами игроку не придется повторять победу над назойливыми монстрами и бандитами.

Китайские разработчики из Shadow Game Studio представляют краткое руководство по техникам боя, небольшую область и три боя с боссами в своей демоверсии. Это полноценный сеанс игры, который оставляет сильное впечатление своей впечатляющей графикой. Вы можете найти эту игру, спрятанную в зале 10.2, готовой к игре в предстоящие дни.

Комиссия участвует в регулировании контента игр на Gamescom, гарантируя, что все игры, в том числе Расстройство муравейника, Охота на монстров: Саванна, Кровавый цветок, Красная пустыня и Phantom Blade Zero, соответствуют возрастным и этическим стандартам. Посетителям мероприятия следует учитывать установленные Комиссией правила.

В преддверии выхода Расстройства муравейника Комиссия проведет тщательный обзор игры, изучив ее контент, чтобы убедиться, что он соответствует установленным в игровой индустрии нормам.

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