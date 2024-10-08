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Лидер команды "Нью-Англенд Патриотс" Джабрилл Пепперс арестован по обвинению в нападении, удушении и наркотиках.

В Брейнтри, Массачусетс, по сообщениям АП в понедельник, капитан команды New England Patriots Джabrill Пепперс обвиняется в нападении, удушении и других правонарушениях после инцидента в резиденции, сообщают правоохранители.

 and  Vladimir Milov
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В понедельник в зале суда Квинси, Массачусетс, защитник Новой Англии Пейтон сдал показания по...
В понедельник в зале суда Квинси, Массачусетс, защитник Новой Англии Пейтон сдал показания по обвинению в нападении, удушении и других сопутствующих преступлениях, после своего ареста в выходные.

Лидер команды "Нью-Англенд Патриотс" Джабрилл Пепперс арестован по обвинению в нападении, удушении и наркотиках.

Брайтон, штат Массачусетс (AP) — Лидера команды New England Patriots, Ябрилла Пепперса, 29 лет, арестовали в выходные по обвинению в нападении, удушении и других правонарушениях после семейной ссоры в одном из домов, сообщили в понедельник власти.

Пепперс предстал перед судом в Квинси в понедельник. Он также обвиняется в нападении с опасным оружием и владении наркотиком класса "Б", предположительно кокаином, согласно судебным документам.

Полиция Брайтона отреагировала на вызов в субботу из-за ссоры между двумя людьми. Обвинения указывают на то, что Пепперс силой толкнул свою подругу на пол, ударил ее головой о стену и обхватил руками шею, пытаясь задушить. Женщину дома лечили от травм лица и коленей, сообщили полицейские.

Пепперса арестовали и освободили под залог в 2500 долларов. Его следующее судебное заседание назначено на 22 ноября, и он отказался от присутствия.

Адвокат Пепперса, Марк Брофски, выразил сомнения в отношении обвинений, в том числе существования компрометирующего видео. Брофски сказал, что Пепперс согласился не контактировать с женщиной.

Главный тренер New England Patriots Джерод Майо сказал журналистам в понедельник, что они все еще собирают информацию об аресте Пепперса. Майо добавил, что Пепперсу разрешено находиться на территории команды.

"У нас недостаточно информации, чтобы сказать, что он не должен быть в здании", - сказал Майо.

Майо объяснил, что команда обсудила ситуацию с игроками, подчеркнув важность быть информированными о ситуации.

Нью-Ингленд Патриотс продлили контракт с Пепперсом, безопасным в своем третьем сезоне в команде, этим летом. Пепперс был originally selected by Cleveland в 2017 году и провел два сезона с Кливлендом, прежде чем играть за Нью-Йорк Giants в течение трех сезонов.

Пепперс не участвовал в поражении Нью-Ингленд Патриотс со счетом 15-10 против Майами Долфинс в воскресенье из-за травмы плеча.

Майо подтвердил, что Патриоты узнали об аресте в субботу.

Арест Пепперса из-за обвинений в домашнем насилии привлек внимание к его поведению на и вне поля, многие задаются вопросом о его поведении. Инцидент также вызвал опасения по поводу обращения Патриотов с такими вопросами, поскольку они продолжают поддерживать Пепперса в свете продолжающегося расследования.

На пресс-конференции после матча Пепперс отвечает на вопросы после поражения « bieolite» 24-3 от Нью-Йоркège Джетсеь 19 сентября 2024 года.

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