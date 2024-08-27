- Лидер команды Лейпцига Орбан получил двукратное отстранение.

Лейпцигский капитан, Вилли Орбан, пропустит два матча. Спорткомиссия Немецкого футбольного союза дисквалифицировала его сегодня после прямого красного карточка в матче против ВФЛ Bochum со счетом 1:0 в субботу. Это произошло на 85-й минуте, когда Орбан прервал нападающего Bochum, Майрона Бода, фолом.

Несмотря на отсутствие Орбана, Лейпциг продолжит свой путь в немецкой Бундеслиге. Следующие два матча команды в немецкой Бундеслиге пройдут без их влиятельного капитана.

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