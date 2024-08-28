- Лидер команды Гладхофа, Бонхоф, стремится изменить визуальные доказательства.

Лидер Боруссии Мёнхенгладбах Райнер Бонхоф предлагает внести поправки в регламент VAR. "Было бы разумнее, если бы команда получала одно-два право оспорить видеообзор в каждом тайме", - сказал бывший игрок в интервью "Бильду", сравнивая с американским футболом и баскетболом. "Если апелляция окажется неверной, это право аннулируется. Если она оправдана, право на апелляцию сохраняется". По мнению Бонхофа, видеоповторы не должны вмешиваться самостоятельно.

"Клуб держит бразды правления", - заявил Бонхоф. "Фанаты примут это". По его словам, главный судья "будет поддержан, и больше не будет самостоятельных вмешательств из Кёльна". Бонхоф добавил, что VAR будет служить "только стражем контроля, если одна из команд этого потребует".

После первого поражения Гладбаха против действующих чемпионов Байера Леверкузен критика в адрес судей и VAR возросла. Гладбах сравнял счет 2:2, уступая 0:2. Флориан Виртц из Леверкузена решил матч в пользу Леверкузена в дополнительное время (90.+11), забив после отскока от промаха пенальти в ворота Йонаса Омлина из Гладбаха. Единственный назначенный пенальти был после вмешательства VAR.

Гол Гладбаха от Тима Кляйндиенста за несколько минут до перерыва остался незамеченным, несмотря на использование VAR (44.). Главный судья Роберт Шрёдер лично изучал ситуацию на боковой линии.

"В свете текущей дискуссии введение системы, при которой футбольные команды получают ограниченное количество прав оспорить решения VAR в каждом тайме, могло бы быть полезным", - предложил Бонхоф."В таком случае, если Гладбах успешно оспорил бы решение не назначать пенальти Тиму Кляйндиенсту перед перерывом, это могло бы существенно повлиять на исход матча против Байера Леверкузен".

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