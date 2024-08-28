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Лидер Kik высказался о Тему и Шейн: "Окрикивая на явное несправедливость"

Шеф Патрик Цahn из KiK выражает озабоченность по поводу недобросовестной конкуренции со стороны азиатских розничных платформ, подобных Temu и Shein. Он призывает к равному применению правовых норм ко всем участникам рынка.

 and  Anne Legman
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- Лидер Kik высказался о Тему и Шейн: "Окрикивая на явное несправедливость"

Патрик Цahn, руководитель Kik, выразил недоумение в связи с мягким отношением к политическим регуляциям в отношении азиатских торговых платформ, таких как Shein и Temu. "Удивительно, как эти платформы могут свободно работать, не соблюдая закон и порядок", - сказал он членам Экономического журналистского объединения в Дюссельдорфе, назвав это "вопиющей несправедливостью".

С точки зрения Цахна, Shein и Temu имеют несправедливые конкурентные преимущества, одним из которых являются низкие таможенные пошлины. Эти азиатские платформы электронной коммерции в основном полагаются на авиаперевозки, что означает отсутствие таможенных сборов на посылки стоимостью менее 150 евро из стран, не входящих в ЕС, при ввозе. Руководитель розничной компании Kik считает эту ситуацию необоснованной. "Мы тоже платим по счетам", - подчеркнул Цahn, предлагая применить те же правила к иностранным розничным торговцам, работающим в Европе.

Цahn выразил обеспокоенность по поводу очевидного двойного стандарта. "Странно, как мы это делаем", - сказал он. Большинство посылок arrives в Льеже, Бельгия, через которую ежедневно доставляется 400 000-500 000 посылок Temu и Shein. При этом всего шесть таможенных офицеров, что фактически означает отсутствие проверки каждой посылки, что кажется странным при таких обстоятельствах, как отметил Цahn.

Цahn критикует Закон о цепочке поставок за строгие правила, предъявляемые к европейским компаниям, но не решающие подобные проблемы с онлайн-магазинами, подобными Shein и Temu. Политики знают об этой ситуации, но пока не решают ее.

Shein и Temu стали очень популярными в Германии. Их успех создает серьезное давление на традиционных розничных торговцев. По оценке Ассоциации текстильной, обувной и кожаной промышленности, немецкие потребители купили примерно миллиард предметов одежды и обуви на таких платформах в прошлом году. Однако порталы находятся под прицелом. Правозащитники, политики и представители розничной торговли критикуют проблемы, связанные с качеством продукции, вводящими в заблуждение процедурами жалоб и манипулятивными практиками, призывая к более строгим правилам.

Цahn утверждает, что K K Textiles и другие традиционные розничные торговцы находятся в невыгодном положении из-за мягких таможенных правил для азиатских платформ электронной коммерции, таких как Shein и Temu, поскольку они должны платить таможенные пошлины, в то время как последние не платят из-за низких таможенных сборов на посылки стоимостью менее 150 евро из стран, не входящих в ЕС, при ввозе.

Кроме того, Цahn подчеркивает, что не только K K Textiles, но и все иностранные розничные торговцы, работающие в Европе, должны нести ту же ответственность за соблюдение нормативных требований, что и местные розничные торговцы, поскольку несправедливая конкуренция сохраняется из-за мягкого отношения к политическим регуляциям в отношении азиатских торговых платформ.

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