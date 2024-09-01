- Лидер ХДС Войгт потерял избирателей

В недавних выборах в ландтаг Тюрингии основной кандидат ХДСMario Voigt не смог завоевать прямой мандат в своем округе. Он набрал 37,4% голосов в округе Саале-Хольцланд-Кreis II, уступив кандидату от АФД Wiebke Muhsal, которая получила 39,2% голосов. Интересно, что на выборах в ландтаг 2019 года Voigt завоевал прямой мандат в парламенте земли. Ранее Muhsal была членом ландтага от своей партии с 2014 по 2019 год.

С 2020 года Voigt возглавляет фракцию ХДС в ландтаге Эрфурта, а с 2022 года - земельную ассоциацию. Политический scientist Voigt является членом парламента с 2009 года. В течение прошлого законодательного срока ХДС Voigt часто испытывал трудности при заключении соглашений с правительством красных-зеленых, особенно при разработке бюджетных планов. Тем не менее, они успешно протолкнули несколько проектов в парламенте, таких как снижение налогов, с поддержкой АФД. Во время кампании Voigt продемонстрировал свои разногласия с лидером АФД Björn Höcke, публично дебаты против него на телевидении.

Округ Саале-Хольцланд-Кreis II

Несмотря на свой предыдущий успех в получении прямого мандата на выборах в ландтаг 2019 года, Mario Voigt, руководитель округа ХДС в Саале-Хольцланд-Кreis II, не смог сделать это на недавних выборах в ландтаг Тюрингии. ХДС, возглавляемый Voigt в качестве руководителя своей фракции в ландтаге Эрфурта и земельной ассоциации, столкнулась с трудностями при заключении соглашений с правительством красных-зеленых.

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