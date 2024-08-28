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Федеральные земли ГерманииНовостиГессен

Лидер ХДС в Гессии Рейн выступает за масштабный пересмотр здравоохранения.

Страхование на случай ухода может soon стать проблемой в долгосрочной перспективе, так как после длительной карьеры часто требуется выплата социальной помощи. Важные политики из ХДС выступают за смену системы.

 and  Melissa Williams
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- Лидер ХДС в Гессии Рейн выступает за масштабный пересмотр здравоохранения.

Лидер хessesкой ХДС и премьер-министр Борис Рейн выступает за существенную реформу системы ухода из-за растущих расходов на уход за пожилыми людьми в связи с демографическим старением населения. Отреагировав на недавнее предложение премьера Саксонии Михаэля Креtschмера и министра социального обеспечения Северного Рейна-Вестфалии Карла-Йозефа Лаумана, он сказал агентству ДПА в Висбадене, что оба политика ХДС инициировали важный дискуссию, которой federal government избегает.

"То, как мы заботимся о наших пожилых людях, является барометром единства нашего общества. Те, кто говорит о уважении, должны действовать в сфере ухода", - подчеркнул Рейн. "Мы нуждаемся в полномасштабной реформе системы ухода в ответ на одну из основных проблем нашего времени".

Возможно ли полное страхование в будущем?

В соответствии с документом Креtschмера и Лаумана, текущее финансирование ухода должно перейти к федеральному полному страхованию, которое покроет все расходы на уход. В настоящее время около одной трети жителей домов престарелых в Германии rely на социальную помощь из-за недостаточных пенсионных фондов для покрытия расходов на уход.

Исследование, проведенное институтом IGES, организации, занимающейся вопросами инфраструктуры и здравоохранения, показывает, что к 2026 году для полного страхования ухода потребуется около 16,5 миллиардов евро, которые должен взять на себя federal government. Это снизит совместное участие лиц, нуждающихся в уходе, и их родственников примерно на 8,9 миллиарда евро, оставив им оплачивать только непрямые расходы, такие как инвестиции, техническое обслуживание и питание. Добровольные дополнительные страховые полисы могут быть доступны для покрытия этих расходов.

Примерно 1000 домов престарелых в Гессене

По данным Гессенского статистического управления, около 85% из более чем 368 000 застрахованных лиц, нуждающихся в уходе, в Гессене ухаживают за ними члены семьи дома. Примерно 204 000 человек, нуждающихся в уходе, поддерживаются организованными уходом, и примерно 73 000 - профессиональными услугами по уходу и поддержке. В Гессене работает около 1300 служб ухода, в которых занято около 33 000 человек. В целом, около 56 000 человек проживают в около 1000 домах престарелых, в которых работает более 56 000 сотрудников (все данные на 2021 год).

В свете предложенного концепта премьером Саксонии и министром социального обеспечения Северного Рейна-Вестфалии Борис Рейн признает необходимость широкой дискуссии о реформе ухода, подчеркивая важность решения проблемы расходов на уход в связи с демографическим старением населения. Узнавая о бремени, которое испытывают жители домов престарелых, более 1000 из которых проживают в Гессене, Рейн подчеркивает необходимость надлежащего финансирования и поддержки.

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