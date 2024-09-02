- Лидер ХДС отвергает сотрудничество с левой партией

Несмотря на ожидаемые сложные переговоры о формировании коалиции после выборов в Саксонии и Тюрингии, генеральный секретарь ХДС в Саксонии-Анхальт Марио Каршунке стоит на своем против сотрудничества с Левой партией. "Наши первоначальные решения об исключении стратегического и институционального сотрудничества остаются в силе, и мы не ожидаем никаких изменений", - ответил Каршунке на вопрос. Эти решения об исключении в основном касаются АФД и Левой партии. "Наша позиция в ассоциации ХДС в земле остается неизменной с декабря 2019 года".

ХДС стремится возглавить правительства

В Саксонии и Тюрингии ХДС стремится поставить своего кандидата на пост министра-президента. В Саксонии христианские демократы под руководством министра-президента Михаэля Креtschmer стали доминирующей силой. В Тюрингии АФД, признанная конституционным защитой как твердо правоэкстремистская, лидирует, но не имеет потенциального партнера по коалиции.

Часто обсуждаемый потенциальный альянс между ХДС, БСВ и СДПГ неожиданно не смог набрать большинства в новом ландтаге Тюрингии - такой альянс дал бы всего 44 места, при необходимых 45 для большинства. Однако большинство можно было бы получить через коалицию ХДС, БСВ и Левой.

ХДС в Саксонии-Анхальт под руководством генерального секретаря Марио Каршунке исключает любое сотрудничество с Левой партией в потенциальных переговорах о коалиции, придерживаясь своей позиции с декабря 2019 года. Несмотря на сложные переговоры о коалиции в Саксонии и Тюрингии, ландтаг Саксонии-Анхальта, скорее всего, будет доминировать ХДС.

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