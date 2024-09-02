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Лидер ХДС Мерц продолжает уклоняться от ответов во время сценария К-Вопроса.

Кого выбрать возглавить участие Союза в федеральных выборах 2025 года: Фридриха Мержа или Маркуса Зёдера? Несмотря на предстоящее решение, нынешний председатель ХДС, похоже, считает, что момент не совсем подходящий.

 and  Alex Stellmacher
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Лидер ХСС Мерц упоминает о соглашении по разъяснению кандидатуры канцлера, запланированном на...
Лидер ХСС Мерц упоминает о соглашении по разъяснению кандидатуры канцлера, запланированном на следующее лето. Этот процесс, начавшись недавно, еще далек от завершения.

- Лидер ХДС Мерц продолжает уклоняться от ответов во время сценария К-Вопроса.

Глава ХДС Фридрих Мерц продолжает держать карты близко к груди в вопросе определения кандидата от Союза на пост канцлера, даже после выборов в Саксонии и Тюрингии. На пресс-конференции, посвященной результатам выборов в обоих землях, он вновь подтвердил соглашение с лидером ХСС Маркусом Зёдером о сроках принятия решения: "Мы всегда говорили 'конец лета'. Лето только началось, и оно еще не закончилось".

Зёдер ранее выступал на фестивале Гилламоос в Нижней Баварии в Абенсберге, заявив, что Союз выберет единого кандидата на пост федерального канцлера из двух сильных лидеров ХДС и ХСС. Он упомянул, что исторически ХСС предлагает этого кандидата только по просьбе ХДС. "Для меня быть главой земли - это самая желанная позиция. Но я не откажусь от руководства нашей страной", - добавил Зёдер, получив теплый прием.

Мерц отреагировал на это заявление: "Слова Маркуса Зёдера сегодня не содержат ничего нового". Это его обычный стиль общения. Они договорились вместе решить этот вопрос к концу лета и представить решение руководству обеих партий. "И именно это мы и сделаем".

После праздничной атмосферы на фестивале Гилламоос Зёдер был замечен на веселой вечеринке с местными жителями. Несмотря на свою предпочтительную позицию, успешная кампания Союза зависит от единства фронта, с поддержкой tanto ХДС, как и ХСС выбранного кандидата на пост федерального канцлера, делая предстоящие партийные собрания важными событиями.

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