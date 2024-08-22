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Федеральные земли ГерманииНовостиПотсдамский

Лидер ХДС должен выплатить 8 тысяч евро за вождение в нетрезвом состоянии.

Основной кандидат от ХДС в Бранденбурге Ян Радманн был остановлен полицией на ер Broken Furnitureiscono из-за опьянения. Сумма штрафа теперь известна.

 and  Michael Bootcampf
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- Лидер ХДС должен выплатить 8 тысяч евро за вождение в нетрезвом состоянии.

Лидер христанско-демократического союза (ХДС) в Бранденбурге Ян Редманн был оштрафован на 8000 евро за безрассудную поездку на электросамокате в нетрезвом виде.

Потсдамский суд, как сообщил его представитель, выписал штрафы в размере 25 штук по 320 евро, что в общей сложности составляет 8000 евро. Этот штраф является результатом его небрежного вождения в нетрезвом виде. Кроме того, его водительские права будут приостановлены на шесть месяцев.

ХДС в Бранденбурге подтвердил, что Редманн согласился уплатить штраф. Он также является лидером ХДС в ландтаге Бранденбурга и их выдвинутым кандидатом на выборах в ландтаг 22 сентября.

Редманна задержала полиция, когда он ехал на электросамокате к своему дому в Потсдаме в июле. После инцидента он признался, что его уровень алкоголя в крови составлял примерно 1,3 промилле. В Германии любое значение 1,1 промилле или выше считается уголовным преступлением. Редманн публично признал свою ошибку.

Редманн стремится занять пост министра-президента

Размер ежедневных штрафов определяется личными и финансовыми обстоятельствами правонарушителя. Приказ о наложении штрафа является предварительным вердиктом, что исключает необходимость более длительного основного судебного разбирательства.

Редманн стремится заменить Диетмара Вайдке (СДПГ) на посту министра-президента. Согласно опросу Insa-Consulere для "Nordkurier" в начале августа, ХДС имел 19%, уступая АФД с 24% и СДПГ с 20%. Когда спрашивали, должен ли Редманн продолжать как основной кандидат ХДС и потенциальный будущий министр-президент, 22% ответили "вероятно да", а 48% - "вероятно нет".

Штраф в размере 8000 евро, выписанный Редманну Потсдамским судом за его нетрезвую езду на электросамокате, также распространяется на ежедневные штрафы, выписанные в рамках приказа о наложении штрафа. Несмотря на критику, Редманн, лидер ХДС в Бранденбурге и их выдвинутый кандидат на выборах в ландтаг, все еще стремится занять пост министра-президента.

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