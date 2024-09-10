- Лидер IG Metall выступает за "коллективное право на принятие решений".

В ходе продолжающегося спора о будущем Thyssenkrupp Steel руководитель профсоюза IG Metall Кристиане Беннер критикует руководство компании за отказ от традиции коллективного принятия решений. Во время визита в Дuisburg, как объявил профсоюз, она заявила: "Это ошибочный путь, от которого руководство должно отказаться немедленно". Отказ от уважения к коллективному принятию решений и сбалансированному сотрудничеству, как она отметила, приведет к провалу. "Теперь речь идет о совместном направлении всех усилий на климатическую нейтрализацию фабрик и на устойчивую, будущее-ориентированную работу, которая стимулирует регион", - добавила она.

Крупнейший производитель стали в Германии, Thyssenkrupp Steel, сталкивается с низким спросом, высокими затратами на энергию, избыточной мощностью и доступными импортами в сталеразделе промышленного концерна Thyssenkrupp. Материнская компания стремится сделать сталераздел автономным, что включает существенное сокращение мощностей и, как следствие, сокращение рабочих мест. В настоящее время в разделе работают около 27 000 человек, из которых 13 000 базируются в Дuisburg.

Напряженность между советом директоров и руководством компании в последнее время возросла в связи с планом реструктуризации раздела. В результате три члена совета директоров и четыре члена наблюдательного совета объявили о своей отставке.

Беннер: Забота о работе мотивирует людей

После обсуждения с рабочими Беннер упомянула: "Озабоченность своей занятостью, семьей и родным городом движет людьми". Существует considerable тревога и раздражение по поводу действий руководства компании. Однако "столь же сильна решимость сотрудников бороться за свои рабочие места и светлое будущее для Thyssenkrupp", - продолжила она.

Разногласия в Thyssenkrupp Steel также обсуждаются в земельном парламенте Северного Рейна-Вестфалии в эту четверг. Фракции оппозиции SPD и AfD потребовали экстренного обсуждения из-за "неожиданных дополнительных рисков затрат" при строительстве много миллиардного евро объекта для более экологически чистого производства стали в Дuisburg, о котором упомянул председатель наблюдательного совета Thyssenkrupp Сигизмунд Руссвурм в конце августа.

Директно-редукционный завод, который должен быть запущен в 2027 году и заменить доменную печь, в настоящее время оценивается примерно в 3 миллиарда евро, с предполагаемым вкладом федерального правительства в размере около 1,3 миллиарда евро и земли Северный Рейн-Вестфалия около 700 миллионов евро.

В настоящее время оцениваются возможные риски и последующие возможные увеличения затрат, согласно заявлению сталераздела. "В настоящее время мы считаем, что прямой редукционный завод может быть реализован в существующих рамках", - отмечается в заявлении компании.

Для SPD вопрос о том, "будет ли государство готово и способно нести дополнительные риски затрат во время перехода производства стали", является актуальным, как указано в их заявке на экстренное обсуждение.

Беннер выразила озабоченность будущим Thyssenkrupp Steel, заявив: "Ошибочный путь отказа от коллективного принятия решений должен быть заменен на сосредоточение на коллективных усилиях для климатической нейтрализации, используя технологии железа или стали по мере необходимости".

Кроме того, она подчеркнула: "В этом процессе реструктуризации мы должны сделать приоритетом сохранение рабочих мест, связанных с производством других продуктов, будь то железо или сталь, чтобы гарантировать устойчивое будущее для региона и рабочей силы".

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