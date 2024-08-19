- Лидер ФДП выступает за экономический подъем в северном регионе.

Лидер фракции СВП в ландтаге Шлезвиг-Гольштейна Кристофер Вогт выразил обеспокоенность экономическим ростом земли. Он заявил агентству ДПА: "Мы движемся по пути превращения Шлезвиг-Гольштейна в деиндустриализированную землю". Лидер коалиции Даниэль Гюнтер (ХДС) стремится сделать самую северную федеральную землю первой климатически нейтральной, как министр-президент.

Вогт упомянул либеральный отчет о состоянии экономики земли. Согласно отчету правительства земли, показатели земли снизились на 1,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом, с учетом инфляции. "В рейтинге земель Шлезвиг-Гольштейн находится на уровне Гамбурга, опережает Саксонию-Анхальт и Рейнланд-Пфальц и входит в число десяти земель, показывающих снижение ВВП", - отмечается в отчете.

Земле нужна стимуляция

"Мы находимся в группе земель, где экономическая ситуация не самая радужная. Это должно стимулировать сдвиг в мышлении экономической политики на уровне правительства земли", - заявил Вогт. Земля рискует отставать в инфраструктуре, расселении и экономической мощи. "Баланс черно-зеленой экономической политики пока не впечатляет. Нужно увидеть гораздо больше действий", - добавил он. Вогт также отметил, что направление транспортной политики фактически движется к сокращениям.

Прежде всего, недостаточно действий в политике расселения, отметил Вогт. Хотя открытие батарейного завода шведской компании Northvolt - хорошая новость, с тех пор прогресс был медленным. "Обещанный правительством проектный офис все еще не существует. В области инфраструктуры никаких действий не происходит, насколько я могу судить", - сказал он. Важно выделить коммерческие и промышленные зоны для облегчения будущих расселений после проекта Northvolt.

Вогт выразил несогласие с текущим состоянием экономической политики, сказав: "Я не буду сидеть сложа руки, пока Шлезвиг-Гольштейн продолжает испытывать экономические трудности". Он предложил правительству земли пересмотреть свой подход, призывая к большей активности в политике расселения и развитии инфраструктуры.

Читайте также: