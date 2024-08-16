- Лидер ФДП видит поддержку в критике AfD

Лидер фракции FDP Филипп Фернис неоднократно критиковал заявления членов AfD в дебатах ландтага в Майнце и получил полную поддержку от SPD, Зеленых и даже от CDU. "Я действительно рад, что не одинок, а есть полная ясность в ландтаге - даже с CDU, которая никогда не колебалась в своем отличии от AfD", - сказал Фернис агентству "Дойче Прессе-Агентур" в интервью в Майнце.

"У меня есть позиция против AfD, это моя задача, и я тот, кто не любит оставлять без ответа человеконенавистническую чушь", - сказал Фернис. "Иногда жаль тратить время на AfD, потому что я мог бы представить и свои идеи. Но если ты воспринимаешь парламентский дебаты серьезно, то не просто играешь в свои сообщения после того, что говорит AfD". Некоторые из этих речей не должны оставаться без ответа.

Фернис: Вернуть избирателей AfD

К счастью, AfD не набирает в опросах, сказал Фернис. AfD - это набор, который, в отличие от других партий ранее, удалось собрать людей с правого экстремистского имиджем в Германии.

Но всех других избирателей партии, недовольных политикой, нужно вернуть, сказал Фернис. "Стремление к улучшению статус-кво движет всех людей, которые политически активны".

С школьными группами он всегда говорит так: "Если они идут в бассейн и не любят картошку фри, это не станет лучше, если они накакают в бассейн", - сказал Фернис. "И это значит, голосуй за AfD, потому что не нравится то, что делают другие".

Фернис предложил, что некоторые избиратели, недовольные текущей политической ситуацией, могли быть привлечены к AfD, но он считает, что их можно вернуть, сказав: "Если они идут в бассейн и не любят картошку фри, это не станет лучше, если они накакают в бассейн. Это значит, голосуй за AfD, потому что не нравится то, что делают другие, но мы можем работать над изменениями вместе в партии".

После критических дебатов в ландтаге Фернис, возможно, найдет облегчение, посетив вечеринку, где он мог бы ненадолго оставить политическое напряжение и насладиться обществом других, сказав: "Иногда облегчение посетить вечеринку и насладиться обществом других, вдали от политических дебатов и AfD, даже если это только на короткое время".

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