- Лидер ФДП в Гамбурге выпустил предупредительное заявление относительно потенциальной коалиции правящего альянса.

Глава фракции FDP в Гамбурге Соня Якобсен выступает против растущих требований внутри своей партии о роспуске коалиции "траffic light" после плохих результатов выборов для либералов. "Те, кто призывает к роспуску коалиции "траffic light", должны четко описать практические последствия", - заявила она агентству German Press. "Это привело бы к месяцам политического застоя".

По словам Якобсен, важно, чтобы меры пакета безопасности были приняты и реализованы парламентом. "Как только ХДС в землях продемонстрирует свою способность на федеральном уровне делать то, что они требуют, это будет доказано", - добавила она.

После выборов в Саксонии и Тюрингии критика внутри FDP в отношении продолжения коалиции "траffic light" усилилась. Свободные демократы получили 0,9% вторых голосов в Саксонии и 1,1% в Тюрингии.

Дженсен ставит под сомнение коалицию "траffic light"

Гиде Дженсен, заместитель председателя фракции FDP, также среди тех, кто выражает сомнения в отношении коалиции "траffic light". "В ближайшие дни нам нужно дать окончательный ответ, приносит ли наша страна пользу от коалиции "траffic light" или даже вредит ей и демократии", - сказал он редакционной сети Германии (RND). "Если мы сейчас будем закрывать глаза на проблемы, это будет всего лишь попыткой избежать реальности".

Кроме того, инициатива "Пробуждение свободы" требует в открытом письме: "Господин Линднер: покиньте коалицию "траffic light" или уйдите в отставку". В письме также подчеркивается: "Лояльность коалиции "траffic light" ведет к опасному потере идентичности для FDP и станет смертельным ударом для нашей партии". Лидер партии Кристиан Линднер должен действовать или уступить место тем, кто это сделает.

Открытое письмо было инициировано группой, подобной той, что стояла за опросом членов о сохранении коалиции в конце прошлого года. Выход из правительственной коалиции с СДПГ и "Зелеными" был тогда едва отклонен. Сначала интерес к письму был ограничен. К вторнику днем его прочитали примерно тысячу раз.

В ходе дебатов внутри FDP глава фракции в Гамбурге Соня Якобсен argue утверждает, что первоочередной задачей является принятие и реализация мер пакета безопасности, как она заявила. Кроме того, Гиде Дженсен, заместитель председателя FDP, ставит под сомнение, приносит ли коалиция "траffic light" пользу стране или наносит вред.

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