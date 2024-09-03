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Федеральные земли ГерманииНовостиВыборы в Ландтаг

Лидер ФДП Рульке выступает за сохранение партии.

Глава либеральной фракции в ландтаге Баден-Вюртемберга замечает высокий уровень возбуждения среди членов своей партии после выборов в ландтаг. При этом он призывает к сдержанности.

 and  Katherine Bradley
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Ганс-Ульрих Рюлке, лидер фракции FDP в Баден-Вюртемберге, рекомендует соблюдать осторожность после...
Ганс-Ульрих Рюлке, лидер фракции FDP в Баден-Вюртемберге, рекомендует соблюдать осторожность после попыток переворота в Саксонии и Тюрингии.

- Лидер ФДП Рульке выступает за сохранение партии.

После провальных результатов своей партии на выборах в ландтаги Саксонии и Тюрингии руководитель фракции FDP в ландтаге Баден-Вюртемберга Ханс-Ульрих Рюльке выступает за осторожность и пересмотр участия своей партии в «трафик-лайт» коалиции в Берлине. Он считает, что приоритетом должны быть интересы страны, а не партии. «Это означает, что мы должны продолжать работать над решением проблем страны», – заявил Рюльке в Штутгарте.

Он использовал тему «абьюза мигрантов» в качестве примера. По его мнению, даже изменение Основного закона не должно быть исключено, если это необходимо, особенно если Зеленые не сдвинутся с этой позиции. «Если Зеленые не сдвинутся по этому вопросу, то для меня эта коалиция достигнет своего предела», – заявил Рюльке. После отставки Михаэля Тюнера с поста председателя партии на прошлых выходных Рюльке временно возглавил земельную ассоциацию FDP в Баден-Вюртемберге.

Свободные демократы набрали всего около одного процента голосов в обоих землях, что не позволило им получить места в ландтагах. «Результаты выборов показывают, что легитимность «трафик-лайт» коалиции под вопросом», – заявил Вольфганг Кюбики, заместитель председателя FDP, на платформе X.

Все больше людей призывают выйти из «трафик-лайт» коалиции

Рюльке замечает растущее недовольство среди членов FDP коалицией «трафик-лайт». «Фактически, я получаю все больше сообщений от товарищей по партии, которые хотят выйти из «трафик-лайт» коалиции», – сказал Рюльке. Он не уверен, будет ли достаточно поддержки среди членов партии для остаться в коалиции, если будет проведен опрос в юго-западном регионе. «Ясно, что FDP не будет участвовать в такой коалиции на федеральном уровне», – заявил Рюльке.

Озабоченность Рюльке по поводу позиции Зеленых в вопросе миграционной политики может привести к его выходу из коалиции «трафик-лайт», что потребует выборов в ландтаг, если FDP хочет сформировать новый правительственный альянс в Баден-Вюртемберге. Отсутствие мест в ландтагах из-за низкой явки избирателей вызывает дискуссии о легитимности коалиции и ее продолжении.

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