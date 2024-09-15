Лидер ДФЛ Вацке выступает против огненного популизма ХСС

Глава Немецкой футбольной лиги (ДФЛ) Ватцке выразил разочарование жесткой критикой со стороны баварского министра внутренних дел Герхарда в отношении управления инцидентами с пиротехникой на футбольных стадионах. Ватцке считает язык Герхарда излишне резким и сравнивает это с тем, как он воспринимает постоянную критику политики. Он упоминает, что в прошлом ему приходилось сталкиваться с политикой, создающей проблемы для футбола, и надеется избежать подобных ситуаций в будущем.

Герхард потребовал "значительного отделения профессиональных клубов от насилия и пиротехники" в интервью "Спорт-Бильду" и предупредил о возможной отмене матчей, если футбол не займется этой проблемой. В то же время Герхард предложил ввести персональные билеты в Бундеслиге, ужесточить запреты на посещение стадионов для хулиганов, отменять матчи и снимать очки с клубов.

Ватцке упоминает предстоящую встречу

Ватцке намекнул на прошлые случаи, когда политика пыталась создать проблемы для футбола, и выразил озабоченность возможным исключением фанатов, упомянутым Герхардом. Лидер ДФЛ вспомнил о "призрачных" матчах, навязанных политикой во время пандемии коронавируса.

Высокоуровневая встреча между политикой и футболом запланирована на середину октября, на которой планируется открытый диалог. Герхард ожидает конкретных предложений от ДФЛ и Немецкого футбольного союза по вопросу безопасности на стадионах на этом саммите. "Мы обсудим разные темы", - подтвердил Ватцке.

"Мы понимаем и признаем политический мандат", - сказал Аксель Хелльманн, официальный представитель совета директоров "Эйнтрахт Франкфурт" и член президиума ДФЛ, во время шоу "Бильд Спорт" на Welt-TV. Однако Хелльманн считает несправедливым обвинять всех за действия небольшой группы. Он считает, что хотя пиротехника, возможно, не будет полностью искоренена на стадионах, сосредоточение на поддержании бескровных матчей было бы более полезным.

Ватцке подчеркнул важность сотрудничества между Немецкой футбольной лигой (ДФЛ) и политикой на предстоящей встрече, подчеркнув роль ДФЛ в обеспечении безопасности на стадионах. Он также подчеркнул приверженность ДФЛ решению вопросов, связанных с пиротехникой и поведением фанатов.

В ответ на предложения Герхарда Ватцке подчеркнул, что ДФЛ уже учитывает различные меры для предотвращения необоснованной отмены матчей и защиты зрителей, в том числе персональные билеты и более строгие наказания для хулиганов.

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