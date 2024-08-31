- Лидер BSW заявляет: "Мы уже работаем самостоятельно"

Лидер Бранденбургского отделения BSW Боб Крумбах выразил обеспокоенность тем, что предстоящие выборы в Ландтаг, которые состоятся примерно через три недели, не окажут значительного влияния на его региональную ветвь от руководителя партии Сахры Вагенкнехт. "Конечно, мы также будем тесно сотрудничать и доверять федеральному совету в наших бранденбургских стратегиях", - сказал Крумбах агентству ДПА. "Но мы остаемся автономными. Мы продолжим принимать собственные решения".

Лидер региона подчеркнул автономию своей ветви. "Основные принципы должны быть прочными, поэтому важно сотрудничать и общаться", - заявил Крумбах. "Но мы остаемся независимыми. Мы продолжим принимать собственные решения".

Вагенкнехт стремится сформировать потенциальное правительство

Бундес Сахра Вагенкнехт (BSW) был основан в Бранденбурге в мае. Последнее августовское исследование Института Инса поставило BSW на четвертое место с 17%, после AfD, SPD и CDU. Новый ландтаг Бранденбурга будет избран 22 сентября - через три недели после выборов в Саксонии и Тюрингии.

Основатель и бывший политик Левой партии Вагенкнехт сказал "Der Spiegel": "Переговоры, если они будут проходить в Саксонии и Тюрингии, будут проходить в тесном контакте с нашими главными кандидатами, и естественно, я также буду активно участвовать". Позже кандидат BSW в Тюрингии Катарина Вольф опровергла впечатление, данное в ZDF, что Вагенкнехт превышает свои полномочия в региональной ветви.

Недавно председатель Бранденбургского отделения ХДС Ян Реманн сказал, что непонятно, являются ли главные кандидаты и региональные лидеры BSW просто проводниками сообщений Вагенкнехт или они формулируют независимую политику для Саксонии, Тюрингии и Бранденбурга.

В связи с текущей политической ситуацией Комиссия может принять решение о региональных отделениях BSW. Поддерживая их автономию, региональный лидер Бранденбургского отделения BSW Боб Крумбах подчеркнул, что они продолжат принимать собственные решения, несмотря на сотрудничество с федеральным советом.

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