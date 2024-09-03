- Лидер БСВ открыт для изучения запрета на АФД.

Роберт Крумбах, глава партии Бундес Sahra Wagenknecht (BSW) в земле, выразил готовность рассмотреть возможность запрета партии Альтернатива для Германии (АфД). Крумбах ясно дал понять, что не заинтересован в общении с АфД, заявив: "Содержание АфД полностью неприемлемо, и в нашей земельной организации есть активные лица, с которыми мы не должны общаться". Он также сказал: "Партия, выступающая за политику, напоминающую Нюрнбергские расовые законы, не является для нас подходящим партнером".

Ранее фракция АфД в земельном парламенте предложила запретить беженцам, украинским беженцам войны, подлежащим депортации и терпимым иностранцам, а также заявителям на убежище посещать общественные мероприятия. Это предложение вызвало критику, многие сравнили его с Нюрнбергскими расовыми законами 1935 года, которые нацисты в основном использовали для лишения гражданских прав еврейских граждан.

Лидер земельной партии BSW отказывается общаться с АфД

22 сентября состоятся выборы в новый земельный парламент в Бранденбурге. По последнему опросу от августа, АфД опережает СДПГ, ХДС и BSW. Если АфД пригласит Крумбаха на переговоры после выборов в земельный парламент, "Я даже не потружусь прийти", - сказал он.

Когда его спросили о его мнении о дискуссии о процедуре запрета АфД, Крумбах сказал: "В свете содержания представленного предложения на последнем внеочередном заседании земельного парламента это заслуживает дальнейшего рассмотрения".

Федеральное ведомство по защите Конституции классифицирует АфД как потенциальный случай праворадикализма, как и земельное ведомство Бранденбурга. В 2017 году Федеральный конституционный суд отклонил запрет Национал-демократической партии Германии (НДП) потому, что не было признаков того, что она могла бы эффективно достичь своих антиконституционных целей. Однако они отметили, что партия представляет "политическую идеологию, направленную на разрушение существующего демократического порядка".

Основатель партии BSW Сахра Wagenknecht дистанцировалась от праворадикалов внутри АфД, но оставила открытой возможность поддержать их предложения в будущем.

После выражения нежелания общаться с АфД из-за их неприемлемого содержания Роберт Крумбах, лидер земельной партии BSW, может отклонить любые приглашения на переговоры с АфД после выборов в сентябре. Более того, учитывая предложение АфД, напоминающее Нюрнбергские расовые законы, и озабоченность, выраженную Федеральным ведомством по защите Конституции, Крумбах может найти дискуссию о процедуре запрета АфД заслуживающей дальнейшего рассмотрения.

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