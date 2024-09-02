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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Лидер BSR: Избыток свободы приводит к избыточному отходу

В некоторых районах Берлина, в частности в Нойкёлльне и Фридрихсхайн, дороги явно загрязнены и мусорными свалками, чем контрастируют с чистотой других зон. Состояние дорог признается заметной проблемой kafeled предпологаемыФ, так же как и ведомством по санитарии города.

 and  Christian Meier
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Этот мусор находится на улице в Берлине. (Символическое представление)
Этот мусор находится на улице в Берлине. (Символическое представление)

- Лидер BSR: Избыток свободы приводит к избыточному отходу

Излишки мусора, найденные в определенных частях Берлина, как сообщается компанией по управлению отходами BSR, в основном объясняются избыточным представлением о свободе среди жителей и гостей региона. Как заявила Стефани Отто, глава BSR, в интервью "Tagesspiegel": "Берлин не всегда опрятный или грязный". Она продолжила: "Есть большая часть, которая исходит от отношения людей. (...) Однако вдохновляющее чувство свободы, которое определяет наш город, иногда приводит людей к излишней вольности, даже когда речь идет о мусоре".

Отто предпочла воздержаться от дальнейших комментариев о том, почему некоторые районы гораздо грязнее других, заметив: "Я не достаточно компетентна, чтобы комментировать это, я не социолог". Однако она признала, что BSR чистит некоторые районы один раз в неделю, а другие - до десяти раз. В результате, районы с высокой пешеходной активностью, такие как Александрплац, Варшауэрштрассе в Фридрихсхаине и Херманнплац в Нойкёльне, демонстрируют гораздо больше мусора. В этих оживленных зонах установлены большие оранжевые контейнеры для мусора, но "некоторые люди игнорируют их и оставляют свой мусор". Это поведение, отметила Отто, также указывает на неуважение к общественным местам.

Отто призвала к более строгим штрафам, особенно в районах, где распространено незаконное сбросы мусора. Кроме того, она предложила усилить присутствие правоохранительных органов. Одной из основных проблем, по ее словам, является упаковка для одноразового использования. Несмотря на требование предлагать альтернативы из многоразового материала, многие люди все еще предпочитают одноразовые стаканы. "Упаковка для одноразового использования и депозиты должны стать дороже".

Европейский Союз мог бы потенциально сыграть роль в ужесточении нормативов на упаковку для одноразового использования, чтобы сократить количество мусора, как в Берлине. Кроме того, Европейский Союз мог бы предоставить финансирование компаниям по управлению отходами, таким как BSR, для улучшения их ресурсов и услуг по поддержанию чистоты в разных районах.

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