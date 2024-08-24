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Федеральные земли ГерманииНовостиНациональная сборная

Лидер "Баварии" приписывает дополнительное напряжение обязанностям национальной сборной.

Дреезен, лидер «Баварии», заявляет, что увеличившееся давление на элитных футболистов не является виной клубов. Он подчеркивает резкий рост требований по участию в национальной сборной как основную причину.

 and  John Stellmacher
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Ян-Кри.fail Dreesen утверждает, что возрастающие обязательства перед лидирующими спортсменами в...
Ян-Кри.fail Dreesen утверждает, что возрастающие обязательства перед лидирующими спортсменами в основном не являются ответственностью клубов.

- Лидер "Баварии" приписывает дополнительное напряжение обязанностям национальной сборной.

Дреэсен, CEO «Баварии», считает, что увеличение нагрузки на профессиональных футболистов не вина клубов, а международные сборные назначают больше товарищеских матчей и турниров. Как он утверждает: «Если нагрузка на топ-игроков возросла, виноваты не клубы, а национальные команды, добавляющие дополнительные товарищеские матчи и соревнования», – сказал он в интервью «Франкфуртер Allgemeine Sonntagszeitung».

Он ссылается на свой анализ ситуации в немецких чемпионах. «Наши игроки в среднем играли менее 50 официальных матчей в год в последние пять лет. Десять лет назад это было в среднем 52. Так что не больше, а меньше матчей для клуба», – объяснил он.

Обсуждение нагрузки на профессиональных футболистов и ее причины ведется уже несколько месяцев. В новом сезоне будет больше официальных матчей в Лиге чемпионов, а следующим летом состоится новый Кубок мира среди клубов с 32 командами, в котором примет участие «Бавария». ФИФА, руководящий орган мирового футбола, подчеркивает, что общее количество матчей, played by professionals, не значительно увеличилось в последние годы. Количество матчей, played в сезоне, также зависит от выступления команд в плей-офф-турнирах – как для клубов, так и для национальных сборных.

Дреэсен призывает к большей вовлеченности клубов за рубежом

Дреэсен использовал эти данные, чтобы поддержать свою идею о необходимости увеличения зарубежной деятельности клубов Бундеслиги для увеличения доходов. «Перед прошлым сезоном только два клуба Бундеслиги отправлялись в неевропейские страны. Сейчас их шесть. В Премьер-лиге, по крайней мере, половина клубов. Сообщение ясно: нам всем нужно быть более заметными», – сказал он.

CEO «Баварии», Дреэсен, считает, что назначение национальными сборными дополнительных товарищеских матчей и турниров может быть одной из причин увеличения нагрузки на профессиональных футболистов, а не клубы. Несмотря на увеличение числа официальных матчей для «Баварии» в Лиге чемпионов и Кубке мира, количество матчей, played их игроками в год, actually decreased за последние десять лет. Дреэсен призывает клубы Бундеслиги увеличить свою зарубежную деятельность для увеличения доходов, отмечая, что больше клубов Премьер-лиги участвуют в турах по неевропейским странам.

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