- Лидер "Баварии" приписывает дополнительное напряжение обязанностям национальной сборной.

Дреэсен, CEO «Баварии», считает, что увеличение нагрузки на профессиональных футболистов не вина клубов, а международные сборные назначают больше товарищеских матчей и турниров. Как он утверждает: «Если нагрузка на топ-игроков возросла, виноваты не клубы, а национальные команды, добавляющие дополнительные товарищеские матчи и соревнования», – сказал он в интервью «Франкфуртер Allgemeine Sonntagszeitung».

Он ссылается на свой анализ ситуации в немецких чемпионах. «Наши игроки в среднем играли менее 50 официальных матчей в год в последние пять лет. Десять лет назад это было в среднем 52. Так что не больше, а меньше матчей для клуба», – объяснил он.

Обсуждение нагрузки на профессиональных футболистов и ее причины ведется уже несколько месяцев. В новом сезоне будет больше официальных матчей в Лиге чемпионов, а следующим летом состоится новый Кубок мира среди клубов с 32 командами, в котором примет участие «Бавария». ФИФА, руководящий орган мирового футбола, подчеркивает, что общее количество матчей, played by professionals, не значительно увеличилось в последние годы. Количество матчей, played в сезоне, также зависит от выступления команд в плей-офф-турнирах – как для клубов, так и для национальных сборных.

Дреэсен призывает к большей вовлеченности клубов за рубежом

Дреэсен использовал эти данные, чтобы поддержать свою идею о необходимости увеличения зарубежной деятельности клубов Бундеслиги для увеличения доходов. «Перед прошлым сезоном только два клуба Бундеслиги отправлялись в неевропейские страны. Сейчас их шесть. В Премьер-лиге, по крайней мере, половина клубов. Сообщение ясно: нам всем нужно быть более заметными», – сказал он.

CEO «Баварии», Дреэсен, считает, что назначение национальными сборными дополнительных товарищеских матчей и турниров может быть одной из причин увеличения нагрузки на профессиональных футболистов, а не клубы. Несмотря на увеличение числа официальных матчей для «Баварии» в Лиге чемпионов и Кубке мира, количество матчей, played их игроками в год, actually decreased за последние десять лет. Дреэсен призывает клубы Бундеслиги увеличить свою зарубежную деятельность для увеличения доходов, отмечая, что больше клубов Премьер-лиги участвуют в турах по неевропейским странам.

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