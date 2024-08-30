Лидер "Баварии" Макс Эберль делится "подлинным повествованием"

Спортивный директор Баварии Макс Эберл безоговорочно заявил, что чемпионы не будут делать никаких новых подписаний, даже временного приобретения игрока Леверкузена Джонатана Таха. "Всё. Больше никого не будет. Мы полностью довольны нашей командой", - сказал Эберл накануне закрытия трансферного окна.

Однако существует вероятность того, что травмоопасный вингер Кингсли Коман покинет клуб и отправится в Саудовскую Аравию. Трансферное окно там закрывается только в начале октября, и, по слухам, заинтересованность проявляет клуб Аль-Хиляль. Но перед матчем Бундеслиги (17:30 по центральноевропейскому времени/DAZN и ntv.de live ticker) против SC Фрайбург, Эберл сказал, что "нет никаких существенных признаков перестановок в составе".

Эберл пытался прояснить спорную ситуацию с Тахом, после чего разгорелись слухи, в том числе и его участие. Он чувствовал, что его "тащат по грязи и представляют в свете, который не соответствует частным переговорам".

"... никому не будет хуже"

Вопрос Таха окончательно закрыт для Баварии, несмотря на спекуляции. "Леверкузен установил нам срок три с половиной недели назад и потребовал эту сумму до этого. И я написал Симону Рольфесу (Примечание: спортивный директор Байера): Симон, спасибо за срок. Спасибо за упомянутую цену. Мы не можем этого сделать. И это всё. Эберл снова спрашивал, если с потенциальными продажами и увеличением средств они могли бы пересмотреть это. "Нет, мы не можем - и тогда всё хорошо. И тогда никому не будет хуже. Всё чисто", - сказал Эберл. Скандал вокруг трансфера даже привел к критике Эберла со стороны босса Леверкузена Фернандо Карро. "Я не особо люблю Макса Эберла. И я бы не вел с ним переговоры", - сказал Карро. Позже он извинился за свои замечания во время встречи с фанатами.

Этим летом Бавария подписала Жоао Палинью, Майкла Олисе и Хироки Ито примерно за 130 миллионов евро. Кроме того, Йосип Станишич вернулся в Мюнхен после своего арендного срока в Леверкузене. "В команду пришло освежающее новое дыхание. Всё чувствуется очень позитивно", - сказал Эберл. Теперь их цель - "абсолютный триумф", и они хотят "вернуть титулы в Мюнхен".

Несмотря на решение Баварии не делать никаких дальнейших подписаний в трансферном окне "Футбольной лиги", продолжаются спекуляции о возможном переходе Кингсли Комана в Саудовскую Аравию. Трансферное окно там остается открытым до начала октября, и, по слухам, заинтересованность проявляет клуб Аль-Хиляль.

Макс Эберл, спортивный директор Баварии, заверил, что нет никаких существенных признаков перестановок в составе, независимо от ситуации с Команом.

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