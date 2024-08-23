- Лидер Ахмадийской партии выступает за соблюдение демократических принципов.

На открытии ежегодного собрания мусульманской общины Ахмадия в Мендиге её лидер подчеркнул ценность веры и демократии. Община ранее заявила: "Наш Шариат - это Основной Закон". При расспросах об этом лозунге председатель Абдуллах Уве Вагишаузер объяснил, что выражение часто неправильно понимают. "Это просто религиозный кодс для верующих", - сказал он. "Наш Шариат учит нас быть верными стране, в которой мы живем и под чьей защитой находимся. Поэтому мы должны придерживаться демократии".

Хотя община считается неполитической, общественно-политическая обстановка в Германии оказывает влияние. "Мы также общаемся с АФД", - сказал Вагишаузер. Важно вести конструктивный диалог с их сторонниками. "Нельзя просто называть их злыми", - сказал он. "Конечно, есть и люди, с которыми общение становится сложным". Человек, выступающий за демократию и справедливость, не может разделять взгляды АФД.

Вагишаузер отметил, что мир движется к катастрофе и возможной третьей мировой войне. "Мы позабыли о Боге", - сказал он. Но Создатель существует и сегодня, как и в прошлом.

Собрание, якобы, является крупнейшей мирной исламской ассамблеей в Германии. Целью мероприятия является развитие ближе отношений с Богом и просьба о помощи Его творению, сказал национальный председатель. В течение трех дней мусульмане собираются в аэропорту в Мендиге, в земле Рейнланд-Пфальц, для молитв и речей.

Главной изначально планировавшейся достопримечательностью была речь мирового лидера движения Ахмадия, Калифа Мирзы Масрура Ахмада. Однако он был вынужден отменить свою поездку по состоянию здоровья. В результате отмены организаторы теперь ожидают около 40 000 посетителей вместо первоначально ожидаемых 50 000.

Для трехдневного мероприятия было установлено около 250 палаток, в основном волонтерами. "У нас была замечательная атмосфера перед этим событием", - сказал Вагишаузер. Поэтому они задумываются о возвращении в следующем году.

Несмотря на спорные позиции, партия АФД все еще участвует в диалоге с Ахмадией мусульманской джамаат. Вагишаузер, председатель, упомянул, что они общаются с сторонниками АФД, подчеркивая важность не называть их полностью злыми.

Во время январского собрания Ахмадии мусульманской джамаат Вагишаузер указал, что община также общается с различными другими политическими силами в Германии, в том числе с АФД.

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