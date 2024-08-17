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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Лидер AfD отвечает после проверки

 and  Mark Rodriguez
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Рейхардт по-прежнему является председателем партии AfD в Саксонии-Анхальте на уровне земли.
Рейхардт по-прежнему является председателем партии AfD в Саксонии-Анхальте на уровне земли.

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После жарких дебатов и критики видные фигуры AfD смогли укрепить свои позиции на партийной конференции в Магдебурге. Мартин Райхардт был переизбран на пост председателя в Саксонии-Анхальт с высоким уровнем поддержки. Депутаты Оливер Кирхнер, Ханс-Томас Тилльшнейдер и генеральный секретарь Ян Венцель Шмидт также сохранили свои позиции, иногда побеждая других кандидатов.

Райхардт получил около 84,8% поддержки, что является существенным снижением по сравнению с 93,4% два года назад. 55-летний Райхардт, член федерального совета и возглавляющий Альтернативу для Германии в Саксонии-Анхальт с 2018 года, похвастался ростом партии, заявив, что они получили более 1000 новых членов за последние два года, увеличив общее число до 2400. "У нас есть сила", - заявил он, гордясь тем, что они стали доминирующей силой во многих районных советах после местных выборов. Райхардт выразил желание стать министром-президентом штата после следующих выборов в 2026 году.

Генеральный секретарь и единственная власть

Ян Венцель Шмидт, переизбранный генеральным секретарем после напряженной борьбы с депутатом земельного парламента Даниэлем Рой, выразил скепсис в отношении возможного сотрудничества с ХДС. "Дайте мне сказать: Первое правительство AfD будет единственным, с более чем 42%. Мы не нуждаемся в ХДС", - подчеркнул он.

Решения земельного совета были критически восприняты, в частности, районными ассоциациями Анхальт-Биттерфельд и Мансфельд-Южный Харц. Критика возникла из-за опасений по поводу влияния земельного совета на состав списка для федеральных выборов в 2025 году, где продвигались предпочтительные кандидаты.

Успех Зигелера

Член бундестагаKay-Uwe Ziegler, который изначально был предложен только на девятое место в списке, критиковал решение земельного совета и получил общественную поддержку. Несмотря на противокандидата, он успешно стал заместителем в земельном совете.

Поддержка Эльссаэра Путину

Издатель "Компакт" Юрген Эльссаэс получил бурные аплодисменты во время приветственной речи, где он критиковал федеральное правительство и выразил поддержку президенту России Владимиру Путину. "И, конечно, я не позволю никому заставить меня замолчать: Я - сторонник Путина", - заявил он. Он назвал федерального министра внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ) фашисткой, федерального министра обороны Бориса Писториуса (СДПГ) военным преступником и оскорбил лидера партии "Зеленых" Рикарду Ланг.

Федеральный административный суд временно приостановил запрет на правоэкстремистский журнал "Компакт", введенный Фэзер из-за сомнений в соразмерности запрета. Окончательное решение ожидается в основных процессах. Фэзер запретила журнал 16 июля из-за его роли как "центрального рупора правоэкстремистской сцены".

Эльссаэс выразил уверенность после своей юридической победы в Магдебурге, заявив: "Победа возможна". Он предположил, что правительство AfD в Саксонии-Анхальт может скоро стать реальностью. Эльссаэс заявил, что отношения его журнала с земельным отделением AfD были дружескими и братскими в течение многих лет. Он привез 200 экземпляров своего журнала на партийную конференцию и продал их там.

Сигмунд как будущий министр-президент

Ульрих Зигмунд, сопредседатель фракции в земельном парламенте, получил один из лучших результатов с 94,7%. В своей речи он критиковал министра-президента Рейнера Хазелоффа (ХДС) как "Джо Байдена Саксонии-Анхальт". Некоторые члены называли Зигмунда "будущим министром-президентом Саксонии-Анхальт".

Более 100 человек протестовали против правонационализма AfD во время партийной конференции в Магдебурге, держа плакаты вроде "Нет сотрудничества с экстремистами". Примерно 500 членов присутствовали на конференции с небольшими задержками из-за протестов.

В Саксонии-Анхальт AfD является второй по силе силой в земельном парламенте после ХДС. С 23 из 97 мест они образуют крупнейшую оппозиционную фракцию в парламенте. Конституционная защита классифицировала AfD в Саксонии-Анхальт как надежно правоэкстремистскую с ноября. Было задокументировано множество расистских, исламофобских и антисемитских заявлений функционеров и депутатов парламента.

Европейский парламент может оказать помощь Комиссии, как указано в ее мандате, в свете стратегических решений и позиций AfD, таких как их амбиции на руководящие роли в Саксонии-Анхальт.

Ян Венцель Шмидт, переизбранный генеральным секретарем AfD, подчеркнул намерение партии сформировать единственное правительство без ХДС, подчеркнув их значительное влияние в Саксонии-Анхальт.

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