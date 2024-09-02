- Лидер AfD: Мы должны использовать наш авторитет в области дизайна

В Тюрингии после своей победы на выборах партия AfD планирует вести переговоры о возможном участии в правительстве и укрепить свои позиции в ландтаге. Как заявил Стефан Мöller, со-глава партии AfD в Тюрингии, "Мы будем использовать нашу вновь обретенную способность влиять на ситуацию". Это заявление было сделано после встречи с федеральным руководством в Берлине.

На встрече присутствовали также Алиса Вайдель и Тино Чрупалла, председатели партии AfD, которые четко дали понять, что их партия претендует на место в правительстве. Стефан Мöllер представлял Борна Хёкке, главного кандидата партии AfD и председателя в Тюрингии, на берлинской встрече.

Влияние AfD на бюджет

Стефан Мöllер подчеркнул, что Хёкке не избегает политической сцены на национальном уровне. По словам Мёллера, 52-летний Хёкке больше не должен рано утром ездить в "Берлин" после напряженной избирательной кампании. Кроме того, они делят между собой руководящие роли. Мöller добавил, что Хёкке всегда сосредоточен на Тюрингии.

Что касается влияния, Мöller сказал, что контролируя одну треть голосов в ландтаге, можно влиять на важные решения, как в бюджете на 2025 год, который еще не выпущен. Более того, практически невозможно распределять места в парламентских комитетах без участия AfD, как в прошлом.

Предупреждение главы СДП о блокировке AfD

После выборов в воскресенье ведутся дискуссии о том, как блокирующее большинство, возглавляемое AfD, может помешать работе ландтага Тюрингии. Председатель СДП и министр внутренних дел Георг Майер сказал в Берлине, что AfD теперь имеет возможность "блокировать в критических точках". Например, конституционные изменения и выборы судей могут стать невозможными без AfD. Похоже, что стратегия AfD по подрыву демократии приносит плоды в Тюрингии.

Мöller повторил позицию Хёкке о том, что стабильное правительство в Тюрингии теоретически возможно - с участием AfD. Однако партия считается правоэкстремистской службой государственной безопасности Тюрингии, и другие партии отказываются сотрудничать с ней. Мöller заявил, что нелогично, чтобы ХДС, занявшее второе место, заявляло о себе и формировало коалицию с остальными готовыми партиями.

Партия AfD впервые победила на выборах в ландтаг Тюрингии, получив 32,8% голосов и временно заняв 32 из 88 мест в парламенте.

В соответствии с Регламентом Комиссия может принять актов исполнения, чтобы уточнить правила применения. С одной третью голосов в ландтаге AfD может существенно повлиять на решения, такие как распределение мест в парламентских комитетах и формулировку бюджета на 2025 год, как подчеркнул Мöller.

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