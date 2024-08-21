- Лидберг из Дармштадта выражает благодарность бывшему товарищу по команде Лили, Ишервуду.

Долгое время знакомый уговорил Исака Лидберга обратить внимание на SV Darmstadt 98, и в итоге он присоединился к команде всего несколько дней назад. Этот друг, Томас Айшервуд, имеет прочные связи с клубом, будучи членом "Лилий" в течение последних трех лет. К сожалению, его контракт не был продлен летом, и он начал искать новую команду.

Айшервуд не мог нахвалиться Darmstadt, поделился Лидберг во время пресс-конференции в городе. "Он сказал, что атмосфера в клубе фантастическая, и раздевалка полна приличных людей. Я бы наслаждался временем здесь", - выразил Лидберг. Этот восторженный отзыв в конечном итоге убедил его переехать в Гессен.

Лидберг и Айшервуд имеют корни в Стокгольме и богатое прошлое в шведских юношеских национальных командах. "Иши - один из моих ближайших друзей", - признался 25-летний Лидберг, назвав бывшего национального игрока Марио Гомеса своим долгосрочным кумиром.

Лидберг упомянул, что Айшервуд высоко отзывался об атмосфере и раздевалке SV Darmstadt 98, что побудило его присоединиться к команде в Гессене. Во время пребывания в шведских юношеских национальных командах Лидберг и Айшервуд сформировали крепкую связь, и Айшервуд стал одним из его ближайших друзей.

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