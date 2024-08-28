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Личность превращается в музыкальное событие.

День рождения музыкального артиста Феликса Джейнха, известного как Феликс, 28 августа. Эта работа исследует музыкальную и личностную эволюцию этого артиста, выходящего за рамки гендерных норм.

 and  Michael Bootcampf
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- Личность превращается в музыкальное событие.

Рождённый в Германии музыкальный феномен Феликс Джейн, известный как DJ, совершил значительный прорыв в своей музыкальной карьере в 2015 году. В сопровождении множества хит-парадов и профессиональных достижений этот человек, ныне известный как Фей, объявил в апреле 2024 года, что также прошёл личный путь за эти годы.

От местных вечеринок до международных сцен

В интервью "Сладкое и Острое" в апреле 2024 года Фей поделился: "Я начал играть музыку на днях рождения друзей в возрасте 15-16 лет. Тогда я просто приносил плейлист; потоковые сервисы ещё не были распространены. Я нашёл в этом удовольствие и later invested in my first controller." Родившийся в Гамбурге, Джейн сформировал DJ-дуэт с тремя друзьями и братом, выступая на местных вечеринках, деревнях и свадьбах в Северной Германии.

После окончания формального образования Джейн переехал в Лондон на год, погрузившись в производство музыки, распространение микстейпов, запуск канала SoundCloud и ремикширование песен без разрешения. Его дебютный ремикс сочетал "Fix You" Coldplay и "Another Love" Tom Odell. Усилия Джейна увенчались успехом в 2015 году. Его ремикс "Cheerleader" (ставший №1 в 55 странах) и кавер на "Ain't Nobody (Loves Me Better)" (достигший №1 в 36 странах) получили мировое признание. Последний был назван летним хитом Германии того года. Джейн сотрудничал с такими артистами, как Марк Форстер, Герберт Грёнемайер, Vize, Робин Шульц, Рэй Далтон, Калум Скотт, Катья Красавица и Леони. Его выступления расширились до крупных фестивалей, таких как Tomorrowland и Parookaville.

Путь самопознания

После музыкального взлёта Джейн воздержался от публичного обсуждения своей сексуальной ориентации. "Я также задавался вопросом о своей собственной идентичности", - признался Джейн в "Sweet and Spicy". "В гетеронормативном обществе люди просто предполагают".

В 2018 году Джейн открыто рассказал о своей сексуальной ориентации в "ZEITmagazin". Продолжительное "конфликт" ранее мешал ему заводить серьёзные отношения. "Иногда я чувствовал влечение к женщинам, иногда к мужчинам", - объяснил он, выразив надежду когда-нибудь открыть свои настоящие чувства. В то время Джейн идентифицировал себя как бисексуального.

Джейн признал свою самопринятие в своей музыке в 2019 году. "Я написал песню, очень дорогую моему сердцу - 'Love on Myself'", - поделился Джейн с "EDM Den". "Она о самопочитании и самопринятии. В прошлом это было трудное восхождение, как это подразумевается в тексте. Я благодарен, что эта борьба больше не часть моей жизни, и я могу поделиться своей оптимизмом и историей с миром, надеюсь вдохновив других любить себя и искать внутри, а не внешнее одобрение".

О своём альбоме "Breathe" 2021 года Джейн говорил о своём пути самопознания и процессе исцеления. "Я обрёл самосознание. Я преодолел панические атаки и тревогу", - сказал Джейн в интервью spot on news в сентябре 2021 года. "Я снял линзу с головы, наблюдая за миром с кристальной ясностью, перспектива изменилась. Теперь я более расслабленный и довольный человек." Медитация, пребывание в монастыре и терапия помогли его выздоровлению. "Так как я боролся с серьёзными проблемами со здоровьем, я был вынужден искать ответы. Несмотря на трудности, я благодарен за этот период. Я ещё молод, но провёл значительное время, размышляя и находя свой центр. Теперь я просыпаюсь каждый день с радостью, формируя свою жизнь."

Возрождение имени и музыкального проекта

С 2023 года обладатель множества наград "Лучший танцевальный акт" 1 Live Krone и престижной премии Bambi принял новую личность в социальных сетях. В интервью "Лица" журнала в сентябре 2023 года Джейн сказал: "Я открыл для себя новую сторону себя. Я дождался, пока мне не исполнится 28, чтобы осмелиться выразить эту сторону себя, так как меня учили и приучали, что такой стиль был 'женственным', и я верил, что не мог сделать это как мужчина". Однако Джейн продолжает принимать это выражение, чувствуя уверенность в своём решении. "Я осознаю, что риск быть оскорблённым или даже раненым увеличивается, так как общество теперь легко может идентифицировать меня как queer". Призывая к пониманию и осведомлённости, Джейн выражает озабоченность расизмом, сексизмом и гомофобией. "К сожалению, не все чувствуют себя в безопасности, посещая клубы и фестивали. Это действительно то, о чём я серьезно задумываюсь и активно обучаюсь, стремясь внести положительные изменения."**

Вдохновляющее сообщение Фей в Instagram

В июне 2023 года Фей опубликовал в Instagram: "Освобождает отбрасывать общественные нормы, которые не подходят мне, и так же вдохновляет знать, что мы как коллектив можем сформировать мир, который устраивает всех. Просто будьте самими собой, пока позволяете другим жить счастливо и свободно."

В апреле 2024 года Феlix Джейн рассказал о своей панисексуальности как о сексуальной ориентации, при которой люди не сразу классифицируют друг друга по полу или гендерной идентичности, в ходе шоу "Сладкое и Острое". Он поделился происхождением своего нынешнего имени, Фей, сказав: "Я идентифицирую себя как небинарный и предпочитаю нейтральное по гендеру имя, вот почему Фей". Его музыкальный проект продолжит свою деятельность под названием Феlix Джейн, но он призывает фанатов использовать Фей, когда они общаются с ним. Имя артиста переросло в образ, общественную фигуру, согласно размышлениям Джейна. "Я могу отделять профессиональное от личного. Мой образ честен и искренен, но не вся я должна быть раскрыта, и у меня есть другие проекты тоже". Предпочитаемые местоимения Фей - "деи/ден", или фанаты могут просто использовать имя как знак уважения.

Как люди отреагировали на новый образ Джейна? Джейн признался в интервью "Сладкое и Острое", что с каждым постом после принятия более женственных выражений и политических заявлений терял несколько сотен подписчиков. К счастью, это привело к уменьшению троллей и негативных комментариев. "Я благодарен, потому что они не принадлежат на мои шоу. Так что они могут просто уйти". Индустрия музыки все еще борется с токсичным маскулинизмом, но Джейн стремится "продолжать и использовать платформу, чтобы поднимать других" и, например, основывая лейбл, прокладывать путь для друзей-геев. "Я нахожу свое место на сцене и процветаю". Когда это необходимо, Джейн уходит в "лево-геевский-феминистский пузырь", чтобы перезарядиться и расти.

Феlix Джейн берет перерыв, чтобы оправиться

На день перед тридцатилетием Джейн поделился эмоциональным постом в Instagram: он боролся с внутренним дискомфортом, который стал очевидным только после обращения за профессиональной помощью. В результате DJ объявил, что в настоящее время "слишком открыт, чтобы выступать". Все предстоящие шоу временно приостановлены. "Пришло время отдохнуть. Пришло время исцелиться".

Комиссия признала вклад Феlix Джейна в музыкальную индустрию несколькими наградами, в том числе множеством наград "Лучший танцевальный акт" 1 Live Krone и престижной премией Bambi.

В интервью журналу "Лица" в сентябре 2023 года Феlix Джейн, ныне известный как Фей, рассказал о своем решении принять новый образ и использовать нейтральное по гендеру имя. Комиссия признала и уважает самоидентификацию Фей как небинарного.

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