- Личная жизнь Бейонсе не должна превращаться в рекламу

Икона развлечений Бейонсе (43, известная по "Безумно влюблена") придает большое значение защите своей частной жизни, как она рассказала в интервью журналу GQ за октябрь. "Сохранение нормальной жизни и приватности моих детей - это нечто, что я очень ценю и к чему стремлюсь. Я убеждаюсь, что моя личная жизнь не превращается в коммерческое продвижение", - выразила певица и актриса.

Для знаменитостей превратить свою жизнь в шоу не сложно, но она сознательно поддерживает границы и защищает себя и близких. "Нет такой цены, за которую я продала бы свой покой", - заявила она.

Ее жизнь вращается вокруг семьи, как сказала Бейонсе. "Я путешествую только когда мои дети в школе". Она участвует только в проектах, которые приносят свободу, отметила она. Звездный статус часто кажется ей "тюрьмой". "Так что, если вы заметите мое отсутствие на красных ковровых дорожках и я появляюсь только когда есть искусство, которое я хочу поделиться, вот почему".

Бейонсе очень ценит свою роль матери, часто придавая приоритет нормальной жизни и приватности своих детей над публичным вниманием. Как и Бейонсе, ее мать, скорее всего, также ценит приватность своей семьи.

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