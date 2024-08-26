- LBBW ожидает прибыльность в 2024 году с позитивными перспективами

Гигантский ЛБВ процветает несмотря на рецессию, гордится увеличением прибыли до налогообложения за первый полугодие

Несмотря на экономический спад, государственный банк Баден-Вюртемберга (ЛБВ) сообщает о более высокой прибыли до налогообложения за первый полугодие благодаря высоким процентным ставкам. Прибыль до налогообложения выросла на 6%, достигнув 731 миллиона евро, как объявил CEO Райнер Неске в Штутгарте.

"Навигация через значительные глобальные неопределенности и замедление немецкой экономики, мы движемся вперед с успехом", - заявил Неске. Все секторы внесли свой вклад в прибыль группы, принося миллионы в цифровом формате. Общая прибыль выросла на 4% до 509 миллионов евро.

ЛБВ является крупнейшим государственным банком Германии. CEO Неске оптимистично оценил перспективы, ожидая прибыли до налогообложения более 1 миллиарда евро в 2023 году после 1,37 миллиарда евро в 2022 году. Неске заявил, что они эффективно управляют рисками, инвестируют в растущие секторы и успешно реализуют стратегию, ориентированную на расширение и актуальность. "Таким образом, мы с оптимизмом смотрим на предстоящие месяцы, даже в этих сложных обстоятельствах, и предсказываем процветающий конец года после сильного первого полугодия".

Усиленная защита от рисков

Доход ЛБВ - общий доход банка - вырос на 2% до 2,05 миллиарда евро в первом полугодии. Покрытие рисков по просроченным займам выросло на 37% до 118 миллионов евро в тот же период. Хотя это в основном было связано с дополнительными резервами в рамках общих допущений в предыдущем году, это было связано с конкретными случаями в секторе недвижимости в этом году. ЛБВ принадлежит к Юго-Западной ассоциации сберегательных касс, земле Баден-Вюртемберг и городу Штутгарт.

На 30 июня ЛБВ насчитывал 10 603 сотрудника, что на 106 больше, чем в конце предыдущего года.

Несмотря на замедление экономики, которое затронуло многие организации по всему миру, и замедление немецкой экономики, CEO Неске уверенно заявил, что они процветают, приписывая свой успех высоким процентным ставкам и вкладам всех секторов.

При таких сложных экономических условиях Неске предсказал, что прибыль ЛБВ до налогообложения превысит 1 миллиард евро в 2023 году, в основном благодаря их стратегическому фокусу на управление рисками, инвестициям в растущие секторы и усилиям по расширению.

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