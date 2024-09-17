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ПанорамаНовостиВакцинация против коронавируса

Лаутербах выпустил предупреждение по поводу увеличения вероятности длительного воздействия COVID

Множественные случаи болезней во время зимней погоды

 and  Vladimir Milov
Время чтения 2 минут
Долгосрочные последствия Covid-19 останутся серьезной проблемой в Германии, считает министр...
Долгосрочные последствия Covid-19 останутся серьезной проблемой в Германии, считает министр здравоохранения Лотар Берг azonos

Лаутербах выпустил предупреждение по поводу увеличения вероятности длительного воздействия COVID

Несмотря на то, что пандемия, по-видимому, осталась в прошлом, коронавирусы по-прежнему представляют угрозу, как предупредил министр здравоохранения Лотар Берингер. Он прогнозирует, что в предстоящий зимний сезон многие люди по всей стране заболеют этими вирусами. Некоторые из них впоследствии могут столкнуться с длительным COVID-19, что усугубит их проблемы со здоровьем.

На дискуссии о длительном COVID-19, в которой приняли участие медицинские работники, исследователи и страдающие этим заболеванием в Берлине, Берингер поднял этот вопрос. Он сказал, что миллионы людей снова заболеют COVID-19 этой зимой, и некоторые из них впоследствии разовьют МЭ/СФК, более известное как длительное COVID-19. Риск меньше для вакцинированных и ранее инфицированных людей, но он все еще существует.

Тяжелые симптомы распространены

Длительное COVID-19 относится к стойким симптомам, которые сохраняются после первоначального периода восстановления в 4 недели или внезапно появляются позже. Пост-COVID относится к состоянию, которое возникает более чем через 12 недель после коронавирусной инфекции. Эти симптомы, которые могут быть довольно тяжелыми, могут проявляться индивидуально или в сочетании. К общим симптомам относятся крайняя усталость, постоянная слабость, проблемы с легкими и дыханием, головные боли, проблемы с концентрацией и памятью.

МЭ/СФК (миалгический энцефаломиелит/синдром хронической усталости) - это тяжелое неврологическое и аутоиммунное заболевание, которое часто приводит к значительной физической инвалидности. МЭ/СФК может развиться после коронавирусной инфекции и является одним из самых серьезных долгосрочных последствий длительного COVID-19. Заболевание характеризуется быстрым ухудшением состояния после незначительной физической нагрузки.

Мало шансов на излечение

Берингер признал, что шансов на излечение немного. Кроме того, уход за страдающими остается неудовлетворительным, как заявила профессор Кармен Шайбенбоген из клиники иммунодефицита в Университетской клинике Берлина.

Берингер повторил: "Проблема не исчезла и не исчезнет. Поэтому важно продолжать говорить об этом". Это была четвертая подобная встреча.

Министр упомянул несколько программ финансирования исследований на сумму около 150 миллионов евро в ближайшие годы. Некоторые проекты в рамках этой программы начнутся в этом году.

В преддверии предстоящего роста случаев коронавируса зимой министр здравоохранения Берингер настоятельно рекомендует вакцинироваться от коронавируса, чтобы снизить риск долгосрочных осложнений. Несмотря на сниженный риск для вакцинированных людей, те, кто заболевает COVID-19, все еще могут развить серьезные заболевания, такие как МЭ/СФК, тяжелое неврологическое и аутоиммунное заболевание, связанное с длительным COVID-19.

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